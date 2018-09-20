Победитель 8 сезона вокального шоу «Х-фактор» Михаил Панчишин готовится представить поклонникам свой первый музыкальный клип на авторскую песню «Вода ледяная». Финансовую поддержку оказывает телеканал СТБ в рамках вознаграждения за победу Михаила в шоу, подробности читайте далее.

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«Я щасливий, що у 8 сезоні «Х-фактора» замість грошового призу отримав професійну підтримку. Якщо б я просто отримав мільйон, я не знаю, що б я з ним робив. Мабуть, купив би брату якийсь подарунок (смеется. – Прим. ред.). Ну, може ще з групою альбом записали б, і що далі? А так ці гроші використовуються з розумом і по-дорослому, я самостійно би так не зміг», — признается Миша.

Как отмечает артист, композицию «Вода ледяная» он написал после расставания с любимой девушкой, но надеется, что его слушатели узнают в песне себя, ведь подобные эмоции хоть раз в жизни переживал каждый из нас.

Создание песни и клипа проходило под чутким руководством известного музыкального продюсера Вадима Лисицы.

«С Мишей нас познакомила директор ТО, которое создает «Х-фактор», Елена Романенко. Она рассказала, что победителю проекта нужен человек, который поможет ему в раскрутке, потратив выигранную сумму денег правильно и эффективно. Послушав песни Миши, я услышал для себя одновременно и абсолютно новую музыку, и очень перспективного автора и музыканта. Мы, проговорив много о разных вещах, увидели одну цель! Поэтому решили работать вместе», — рассказывает Вадим Лисица.

По словам режиссера Иоанна Зенкова, идея клипа появилась у него достаточно давно, но она изначально не была привязана к какой-либо песне.

«По сюжету 2 сказочных персонажа — Принц и Белоснежка — закрыты в аттракционах. Проверить удачу, поцеловав Белоснежку или примерив хрустальную туфельку у Принца, могут все желающие. Но получится ли это у них? И вот когда мне дали послушать песню Миши, я услышал в ней такие слова: «Не мой поцелуй Белоснежку разбудит». И сразу понял, что это судьба — моя идея дождалась своей песни», — комментирует задумку режиссер.

Ротация песни и клипа запланирована на первую половину октября.

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Напомним, в прошлом году телеканал СТБ принял решение изменить приз за победу в вокальном шоу «Х-фактор» — теперь вместо 1 млн грн в денежном эквиваленте артист получает профессиональную поддержку от канала на ту же сумму: запись песни, клип и ротацию на радио.

Смотрите тизер видеоклипа на песню «Вода ледяная» прямо сейчас!

Уже в эту субботу, 22 сентября, вы увидите продолжение 9 сезона шоу «Х-фактор». Кастинг во Львове удивит вас невероятной импровизацией судей на сцене проекта. Такого вы еще не видели — не пропустите!

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