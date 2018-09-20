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Телеканал СТБ / Телеканал СТБ знімає для переможця шоу «Х-фактор» Михайла Панчишина перший кліп

Телеканал СТБ знімає для переможця шоу «Х-фактор» Михайла Панчишина перший кліп

Телеканал СТБ

Переможець 8 сезону вокального шоу «Х-фактор» Михайло Панчишин готується представити шанувальникам свій перший музичний кліп на авторську пісню «Вода ледяная». Фінансову підтримку надає телеканал СТБ у рамках винагороди за перемогу Михайла в шоу, подробиці читайте далі.

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Миша Панчишин

«Я щасливий, що у 8 сезоні «Х-фактора» замість грошового призу отримав професійну підтримку. Якщо б я просто отримав мільйон, я не знаю, що б я з ним робив. Мабуть, купив би брату якийсь подарунок (сміється. Прим. ред.). Ну, може ще з групою альбом записали б, і що далі? А так ці гроші використовуються з розумом і по-дорослому, я самостійно би так не зміг», — зізнається Михайло.

Як зазначає артист, композицію «Вода ледяная» він написав після розставання з коханою дівчиною, але сподівається, що його слухачі впізнають у пісні себе, адже подібні емоції хоч раз у житті переживав кожен з нас.

Миша Панчишин

Створення пісні і кліпу проходило під чуйним керівництвом відомого музичного продюсера Вадима Лисиці.

«З Михайлом нас познайомила директор ТО, яке створює «Х-фактор», Олена Романенко. Вона розповіла, що переможцю проекту потрібна людина, яка допоможе йому в розкручутці, витративши виграну суму грошей правильно і ефективно. Послухавши пісні Михайла, я почув для себе одночасно і абсолютно нову музику, і дуже перспективного автора і музиканта. Ми, проговоривши багато про різні речі, побачили одну ціль! Тому вирішили працювати разом», — розповідає Вадим Лисиця.

Миша Панчишин

За словами режисера Іоанна Зєнкова, ідея кліпу з’явилася у нього досить давно, але вона з самого початку не була прив’язана до конкретної пісні.

«За сюжетом 2 казкових персонажа — Принц і Білосніжка — закриті в атракціонах. Перевірити удачу, поцілувавши Білосніжку або примірявши кришталеву туфельку у Принца, можуть всі бажаючі. Але чи вийде це в них? І ось коли мені дали послухати пісню Михайла, я почув у ній такі слова: «Не мой поцелуй Белоснежку разбудит». І одразу зрозумів, що це доля — моя ідея дочекалася своєї пісні», — коментує задумку режисер.

Ротація пісні і кліпу запланована на першу половину жовтня.

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Нагадаємо, минулого року телеканал СТБ вирішив змінити приз за перемогу у вокальному шоу «Х-фактор» — тепер замість 1 млн грн в грошовому еквіваленті артист отримує професійну підтримку від каналу на ту ж суму: запис пісні, кліп і ротацію на радіо.

Дивіться тизер відеокліпу на пісню «Вода ледяная» прямо зараз!

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