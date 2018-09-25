Трек «Плакала» з’явився в YouTube 17 травня цього року і вже зібрав рекордну кількість переглядів — 50 мільйонів! Сьогодні фіналісти шоу «Х-фактор»-8 — гурт KAZKA — випустили кліп. Детальніше в матеріалі.

Більше на тему: Зі смаком кави і року: львівський кастинг «Х-фактор»-9

Чуттєві композиції гурту KAZKA з елементами електро-фолк припали до душі не лише глядачам «Х-фактор»-8, а й забезпечили колективу неймовірну популярність в Україні. На один із всенародно улюблених треків зняли відеокліп. Пісня «Плакала» розповідає про дівочу долю, про здатність українок відроджуватися через гіркі сльози, про дієвий рецепт стирання поганих спогадів.

«Ми хочемо подякувати всім за любов, зворотний зв’язок і підтримку. У цьому відео справжнісінькі почуття українських дівчат — таких прекрасних, чуттєвих і сильних. Це відео — ода нашим жінкам і подяка за натхнення, любов і силу», — каже Олександра, учасниця гурту KAZKA.

Нагадаємо, що аудіозапис пісні зібрав рекордні для України 50 млн переглядів на YouTube. Популярність гурту зараз вийшла далеко за межі країни. Яскравий український колектив слухають у Молдові, Болгарії, Литві, Англії та в багатьох інших країнах.

Дивіться новий відеокліп гурту KAZKA вже зараз!

Текст пісні:

Врятуюсь від слів твоїх —

Буду ціла.

За рік образ

Не складу

Ціну я.

Горять,

Мости горять,

І сліз моря.

Та знай — Це гра моя.

Менше слів,

Більше діла.



Врятую від стріл твоїх

Хоч би тіло.

Загнав під лід,

Не знайду,

Душу я.

Болить,

Ой, як болить,

І кров кипить.

Та донька

Вже не спить.

Менше слів

Більше діла.



Поплакала і стоп!

Фіалка розцвіла,

Засяяв день

Таємними знаками.

І мама молода, й закохана мала,

На кухні всі однаково плакали.



Зотліла ніч, зранку все

Стало сіре.

Знайти нові

Кольори

Мушу я.

Лице

Умий дощем.

Що треба ще?

Дай серцю

Під плащем

Менше слів

Більше віри.



Поплакала і стоп!

Фіалка розцвіла,

Засяяв день

Таємними знаками.

І мама молода, й закохана мала,

На кухні всі однаково плакали.

Більше на тему: Телеканал СТБ знімає для переможця шоу «Х-фактор» Михайла Панчишина перший кліп

Цієї суботи, 29 вересня, о 19:00 не пропустіть п’ятий кастинг найграндіознішого вокального шоу країни «Х-фактор»-9!

Читайте більше цікавих новин в Viber і Telegram СТБ