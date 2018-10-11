Трек «Плакала» з’явився в YouTube 17 травня цього року і вже зібрав рекордну кількість переглядів сторінок — 60 мільйонів! Сьогодні фіналісти шоу «Х-фактор»-8 — гурт KAZKA — зайняли 10-е місце у світовому хіт-параді. Детальніше в матеріалі.
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Вперше в історії платформи Shazam український трек увійшов до Топ-100 світового чарту. Композиція «Плакала» зайняла десяту сходинку у світовому чарті, та друге місце в Топ-100 українського Shazam.
Про це розповів продюсер групи Юрій Нікітін в своєму акаунті в Instagram.
Напомним, что песня «Плакала» рассказывает про девичью судьбу, про способность украинок возрождаться через горькие слезы, про действенный рецепт стирания плохих воспоминаний.
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Цієї суботи, 13 жовтня, о 19:00 не пропустіть сьомий кастинг найграндіознішого вокального шоу країни «Х-фактор»-9!