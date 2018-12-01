Неповторна Настя Каменських, вона ж NK, стала «Співачкою року»! Артистка отримала омріяну статуетку, обійшовши всіх конкуренток у номінації на M1 Music Awards. Читайте подробиці.

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Талановита виконавиця, чарівна дівчина та, звичайно ж, суддя грандіозного вокального шоу «Х-фактор»-9 Настя Каменських стала «Співачкою року»! Про це ведучі церемонії M1 Music Awards Холостяк-2019 Нікіта Добринін і Міла Єремєєва урочисто оголосили через телеміст із проектом. У номінації співачка обійшла конкуренток Олю Полякову та Тіну Кароль.

Щаслива Настя Каменських вибігла на сцену, де її закружляв у привітаннях «Співак року» Олег Винник. Він уже здобув свою статуетку. «Я вдячна всій команді, всім хто допоміг пройти цей шлях, і звичайно ж, своїм фанатам! Без вас це було б неможливим!» — зі словами подяки артистка взяла свою нагороду.

Редакція STB.UA вітає NK з перемогою та бажає й надалі нових грандіозних перемог!

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Дивіться виступ Насті Каменських на премії M1 Music Awards:

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