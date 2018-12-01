Суддя «Х-фактор»-9 Олег Винник став співаком року за версією M1 Music Awards! Читайте подробиці.
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Сьогодні, першого грудня, в столичному Палаці спорту, відбулась третя церемонія нагородження M1 Music Awards. Найяскравіші зірки українського шоу-бізнесу зібралися під одним дахом, щоб дізнатися хто ж став найкращим в цьому році та забрати заповітну статуетку з собою!
Серед номінантів в декількох категоріях був представлений Олег Винник. Артист переміг в номінації «Співак року». Про це зірка дізнався під час прямого ефіру вокального шоу «Х-фактор»-9, де він є наставником категорії «Дівчата».
Список переможців M1 Music Awards 2018:
Номінація «Прорив року»:
- KAZKA
Номінація «Хіт року»:
- KAZKA — «Плакала»
Номінація «Проект року»:
- MONATIK & Надя Дорофеева — «Глубоко»
Номінація «Dance Parade»:
- MARUV & BOOSIN — Drunk Groove
Номінація «Гурт року»:
- Время и Стекло
Номінація «Золотий грамофон»:
- Michelle Andrade — «Musica»
Номінація «Альтернатива»:
- THE HARDKISS
Номінація «Червона рута»:
- Александр Пономарев — «Найкраща»
Номінація «Співак року»:
- Олег Винник
Номінація «Співачка року»:
- NK Настя Каменських
Номінація «Кліп року»:
- NK Настя Каменських — «#этомояночь»
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