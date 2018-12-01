Суддя «Х-фактор»-9 Олег Винник став співаком року за версією M1 Music Awards! Читайте подробиці.

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Сьогодні, першого грудня, в столичному Палаці спорту, відбулась третя церемонія нагородження M1 Music Awards. Найяскравіші зірки українського шоу-бізнесу зібралися під одним дахом, щоб дізнатися хто ж став найкращим в цьому році та забрати заповітну статуетку з собою!

Серед номінантів в декількох категоріях був представлений Олег Винник. Артист переміг в номінації «Співак року». Про це зірка дізнався під час прямого ефіру вокального шоу «Х-фактор»-9, де він є наставником категорії «Дівчата».

Список переможців M1 Music Awards 2018:

Номінація «Прорив року»:

KAZKA

Номінація «Хіт року»:

KAZKA — «Плакала»

Номінація «Проект року»:

MONATIK & Надя Дорофеева — «Глубоко»

Номінація «Dance Parade»:

MARUV & BOOSIN — Drunk Groove

Номінація «Гурт року»:

Время и Стекло

Номінація «Золотий грамофон»:

Michelle Andrade — «Musica»

Номінація «Альтернатива»:

THE HARDKISS

Номінація «Червона рута»:

Александр Пономарев — «Найкраща»

Номінація «Співак року»:

Олег Винник

Номінація «Співачка року»:

NK Настя Каменських

Номінація «Кліп року»:

NK Настя Каменських — «#этомояночь»

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