Група Kazka стала «Проривом року» на M1 Music Awards 2018!

Сьогодні, 1 грудня, український гурт Kazka, який брав участь в 8 сезоні проекту «Х-фактор», здобув перемогу на M1 Music Awards. Читайте в матеріалі докладніше.
Більше на тему: Настя Каменських, Олег Винник і KAZKA номіновані на M1 Music Awards! Повний список номінантів
Гурт Kazka отримав перемогу відразу в декількох номінаціях. В першу чергу, вони стали «Проривом року», обійшовши при цьому всіх суперників.
А перемогу в номінації «Хіт року» гурту Kazka принесла пісня «Плакала», яка стала найбільшим хітом в Україні та за її межами.
Список переможців M1 Music Awards 2018:
Номінація «Прорив року»:
- KAZKA
Номінація «Хіт року»:
- KAZKA — «Плакала»
Номінація «Проект року»:
- MONATIK & Надя Дорофеева — «Глубоко»
Номінація «Dance Parade»:
- MARUV & BOOSIN — Drunk Groove
Номінація «Гурт року»:
- Время и Стекло
Номінація «Золотий грамофон»:
- Michelle Andrade — «Musica»
Номінація «Альтернатива»:
- THE HARDKISS
Номінація «Червона рута»:
- Александр Пономарев — «Найкраща»
Номінація «Співак року»:
- Олег Винник
Номінація «Співачка року»:
- NK Настя Каменських
Номінація «Кліп року»:
- NK Настя Каменських — «#этомояночь»