Група Kazka стала «Проривом року» на M1 Music Awards 2018!

Сьогодні, 1 грудня, український гурт Kazka, який брав участь в 8 сезоні проекту «Х-фактор», здобув перемогу на M1 Music Awards. Читайте в матеріалі докладніше.

Більше на тему: Настя Каменських, Олег Винник і KAZKA номіновані на M1 Music Awards! Повний список номінантів

Гурт Kazka отримав перемогу відразу в декількох номінаціях. В першу чергу, вони стали «Проривом року», обійшовши при цьому всіх суперників.

А перемогу в номінації «Хіт року» гурту Kazka принесла пісня «Плакала», яка стала найбільшим хітом в Україні та за її межами.

Список переможців M1 Music Awards 2018:

Номінація «Прорив року»:

KAZKA

Номінація «Хіт року»:

KAZKA — «Плакала»

Номінація «Проект року»:

MONATIK & Надя Дорофеева — «Глубоко»

Номінація «Dance Parade»:

MARUV & BOOSIN — Drunk Groove

Номінація «Гурт року»:

Время и Стекло

Номінація «Золотий грамофон»:

Michelle Andrade — «Musica»

Номінація «Альтернатива»:

THE HARDKISS

Номінація «Червона рута»:

Александр Пономарев — «Найкраща»

Номінація «Співак року»:

Олег Винник

Номінація «Співачка року»:

NK Настя Каменських

Номінація «Кліп року»:

NK Настя Каменських — «#этомояночь»

Читайте більше цікавих новин в Viber и Telegram СТБ