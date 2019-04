Настя Каменских – «Обіцяю»: премьера песни

Судья «Х-фактор» Настя Каменских 10 апреля презентовала песню «Обіцяю», посвятив композицию своему возлюбленному. Это второй украиноязычный трек после композиции «Тримай», получившей украинскую музыкальную премию Yuna. Публика очень тепло приняла новую песню, которую артистка исполнила впервые.

Настя Каменских, как всегда, умеет удивить. После испаноязычных «Peligroso» и громкого дуэта с пуэрто-риканской звездой реггетона De La Ghetto, зажигательно-хайповой «Попа как у Ким» песня «Обіцяю» получилась нежной и ритмичной. Легкий танцевальный такт, мягкое исполнение сменяется лирическим отступлением со звуками фортепиано и глубоким вокалом. Настя не раз признавалась, что любит смешение музыкальных стилей, и такие эксперименты со звучанием ей удаются как никому другому.

Трек наполнен романтикой, а основным лейтмотивом композиции является любовь. В песне Настя поет о самом важном чувстве, и слова будто доносятся из глубины ее сердца. Каждое слово обращено к ее избраннику, которого она обещает любить всегда. Каменских посвятила этот трек именно ему:

«В каждую песню я вкладываю настоящие эмоции и чувства. На такое искреннее исполнение меня вдохновляет то, что я ощущаю внутри. Ведь нельзя честно петь о том, что тебе не знакомо. Я люблю по-настоящему, и каждое слово, каждая нота в этой песне для него. Именно поэтому она получилась такой душевной».

Официальный релиз трека и презентация клипа состоится в конце апреля.



А пока напомним, что первый украиноязычный трек «Тримай» стал самым ротируемым в радиоэфире и был презентован на итальянском радио Rai. Кроме того, Настя Каменских стала первой украинской артисткой, чья композиция «Peligroso» попала в один из самых авторитетных чартов Billboard и Music Choice. Настя Каменских появилась в эфире самого масштабного шоу ¡Despierta América! на телеканале Univision и в других латиноамериканских программах. После успешной презентации «Peligroso» на радио и ТВ, Настю пригласили в качестве почетной гостьи из Украины на церемонию Latin Grammy в Лас-Вегасе, а также на вручение премии Person of the Year. На национальном уровне Настя стала певицей года по версии M1 Music Awards, она номинант и обладательница многих премий, среди которых «Лучший хит года», «Лучший клип года», Newsmaker года и Best International Star.

