Настя Каменских показала закулисье клипа «Попа как у Ким». Артистка продемонстрировала поклонникам создание видеоклипа, как на площадке появилась главная звезда — корова Квиточка и какую роль сыграли победители 9 сезона «Х-фактор» ZBSband. Смотрите эксклюзивное видео, как создавался хит!

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Настя Каменских выпустила долгожданный клип на песню «Попа как у Ким» из первого сольного альбома «No Komments». Дерзкий трек ворвался в чарты сразу после релиза и занял топовые позиции. Учитывая ажиотаж в сети вокруг этой песни, новый клип, вне сомнения, обещает стать хитом.

Режиссером видео стал известный клипмейкер Леонид Колосовский, знаменитый своими эпатажными работами, построил сюжет вокруг свойственного девушкам желания быть привлекательными и сексуальными даже в самых обыденных ситуациях.

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В клипе есть целый ряд приглашенных звездных героев — Потап, DJ Nana (Анастасия Кумейко) и ZBSband (Богдан Буйлук и Владислав Онищенко), победители шоу «Х-фактор» под руководством Насти. Потап и ребята из ZBSband изобразили собирательный образ типичных комментаторов в социальных сетях с их реакциями от растерянности до откровенного хейта.

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