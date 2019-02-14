Ко Дню святого Валентина судья «Х-фактор»-9 Настя Каменских (NK) подготовила поклонникам подарок — выпустила долгожданный клип на песню «Попа как у Ким» из первого сольного альбома «No Komments». Дерзкий трек ворвался в чарты сразу после релиза и занял топовые позиции.Смотрите невероятный видеоклип, а также читайте слова сингла «Попа как у Ким» прямо сейчас!

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Текст песни:

NK! Key! Key! Key!

K-k-key! Key! Key!

Девочки! Девочки! Девочки! Девочки!

Языками почесать для вас есть темочка.

Я в YouTubе выложу свои секси-танцы,

Когда я танцую – предоставляю, что Бейонсе.

Да, я хороша, малышка и не говори –

Выражение лица, ха… как у Ри-Ри.

Якобы устала я от жизни, всё равно мне типа:

Кара Делевинь, либо Дуа Липа.

И мне глубоко плевать, кто что говорит,

Я красотка Bella, в кроссовках Хадид.

Мои все фанаты для меня Каменских family.

Талию хочу, как у Ратаковски Эмили.

Мы же все девчонки, и мы все так хотим,

Ноги, как у Кендалл. Попу, как у Ким.

Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!

Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!

Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!

Мужа можно белого, а попу, как у Ким.

Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!

Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!

Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!

Мужа можно белого, а попу, как у Ким.

NK! Key! Key! Key!

K-k-key! Key! Key!

Поднимаю тост за свой высокий рост.

В пудре нос, как будто я – Кейт Мосс.

Как бы я хотела мушка, чтоб была такая,

Как у Сидни Кроуфорд, а дочка, как Кая.

Шикарное тело и эпатаж.

Ни Нике бич без Никки Минаж.

Аж 50 Наоми, и ей не повезло –

Она работала, напомню, над собою, как Джей Ло.

Когда-нибудь выйдут из моды Прада и Гучи,

Но никогда не постареет Моника Беллучи.

Стать лучше, как Бекхэм Вика мы хотим.

И чтобы ноги, как у Тайры, а попа как у Ким.

Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!

Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!

Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!

Мужа можно белого – а попу, как у Ким.

Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!

Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!

Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!

Мужа можно белого – а попу, как у Ким.

Танцевать мы будем-будем-будем-будем-будем!

Baby shake your buri-buri-buri! Baby shake your buri.

Хлопай, хлопай, хлопай, опа, опа, опа, опа!

В жизни иногда всё, как у Ким – решает попа!

Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!

Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!

Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!

Мужа можно белого, а попу, как у Ким.

Попу, как у Ким.

Попу, как у…

Попу, как у Ким.

А попу, как у Ким.

Как создавалась песня и клип Насти Каменских «Попа как у Ким»?

Песня «Попа Как у Ким» — об идолах современности, таких как Бейонсе, Рианна, Кара Делевинь, Дуа Липа, Эмили Ратаковски, Синди Кроуфорд, Моника Беллуччи и, конечно же, Ким Кардашьян. Это женщины-трендсеттеры, которые диктуют моду и восхищают миллионы. Современные девушки следуют их примеру и стремятся перенять яркие особенности каждой.

«Нет предела совершенству, но нам, девочкам, важно быть как можно ближе к нему. В погоне за красотой и попой как у Ким иногда можно упустить то, что ту же Ким или Бейонсе делают особенными не только ноги и формы, но, в первую очередь, любовь к себе. Которая так же выражается в работе над собой. В клипе мы слегка поиронизировали над современными иконами стиля, ведь тренды такая непостоянная вещь, поэтому нужно смотреть на них с иронией. Именно про это мои песня и клип», — делится Настя Каменских.

Режиссером видео стал известный клипмейкер Леонид Колосовский, автор клипов с сотнями миллионов просмотров на YouTube. Режиссер, знаменитый своими эпатажными работами, построил сюжет вокруг свойственного девушкам желания быть привлекательными и сексуальными даже в самых обыденных ситуациях. Клип «Попа как у Ким» лаконичен в стилистике, наполнен юмором и неожиданными элементами — от коровы до Ким Чен Ына.

«С Настей всегда приятно работать, потому что есть готовность создавать яркие, запоминающиеся видео, с долей юмора и множеством интересных ходов», — отмечает режиссер.

Кроме того, в клипе есть целый ряд приглашенных звездных героев — Потап, DJ Nana (Анастасия Кумейко) и ZBSband (Богдан Буйлук и Владислав Онищенко), победители шоу «Х-фактор» под руководством Насти.

Потап и ребята из ZBSband изобразили собирательный образ типичных комментаторов в социальных сетях с их реакциями от растерянности до откровенного хейта. Кстати, самой Насте регулярно достается от подобных комментаторов за многочисленные фото, где певица демонстрирует свои формы.

«Не надейтесь, что фото станет меньше. Мои формы — это в первую очередь результаты моей кропотливой работы! Раз уж моя попа такая популярная, а мои фотографии активно обсуждаются и комментируются — так ловите целый клипчик про самую аппетитную часть тела!», — добавила Настя Каменских.

Кроме звездных артистов-коллег, в клипе Насти Каменских также появились коллеги-блоггеры. Она была первой кто из украинских селебрити начала вести свой влог на YouTube, сегодня она первая в том, что блогеры и народные любимцы из «Чоткий паца» прямо из экрана ее клипа обращаются к зрителям.

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Напомним, что международный хит Насти Каменских «Peligroso» уже больше 5 недель держится в самом авторитетном музыкальном чарте мира Billboard.

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