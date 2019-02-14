До Дня святого Валентина суддя «Х-фактор»-9 Настя Каменських (NK) підготувала шанувальникам подарунок — випустила довгоочікуваний кліп на пісню «Попа как у Ким» з першого сольного альбому «No Komments». Зухвалий трек увірвався в чарти відразу після релізу і зайняв топові позіціі. Дивіться неймовірний відеокліп, а також читайте слова синглу «Попа как у Ким» просто зараз!

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Текст пісні:

NK! Key! Key! Key!

K-k-key! Key! Key!

Девочки! Девочки! Девочки! Девочки!

Языками почесать для вас есть темочка.

Я в YouTubе выложу свои секси-танцы,

Когда я танцую – предоставляю, что Бейонсе.

Да, я хороша, малышка и не говори –

Выражение лица, ха… как у Ри-Ри.

Якобы устала я от жизни, всё равно мне типа:

Кара Делевинь, либо Дуа Липа.

И мне глубоко плевать, кто что говорит,

Я красотка Bella, в кроссовках Хадид.

Мои все фанаты для меня Каменских family.

Талию хочу, как у Ратаковски Эмили.

Мы же все девчонки, и мы все так хотим,

Ноги, как у Кендалл. Попу, как у Ким.

Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!

Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!

Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!

Мужа можно белого, а попу, как у Ким.

Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!

Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!

Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!

Мужа можно белого, а попу, как у Ким.

NK! Key! Key! Key!

K-k-key! Key! Key!

Поднимаю тост за свой высокий рост.

В пудре нос, как будто я – Кейт Мосс.

Как бы я хотела мушка, чтоб была такая,

Как у Сидни Кроуфорд, а дочка, как Кая.

Шикарное тело и эпатаж.

Ни Нике бич без Никки Минаж.

Аж 50 Наоми, и ей не повезло –

Она работала, напомню, над собою, как Джей Ло.

Когда-нибудь выйдут из моды Прада и Гучи,

Но никогда не постареет Моника Беллучи.

Стать лучше, как Бекхэм Вика мы хотим.

И чтобы ноги, как у Тайры, а попа как у Ким.

Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!

Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!

Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!

Мужа можно белого – а попу, как у Ким.

Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!

Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!

Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!

Мужа можно белого – а попу, как у Ким.

Танцевать мы будем-будем-будем-будем-будем!

Baby shake your buri-buri-buri! Baby shake your buri.

Хлопай, хлопай, хлопай, опа, опа, опа, опа!

В жизни иногда всё, как у Ким – решает попа!

Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!

Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!

Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!

Мужа можно белого, а попу, как у Ким.

Попу, как у Ким.

Попу, как у…

Попу, как у Ким.

А попу, как у Ким.

Як створювались пісня і кліп Насті Каменських «Попа как у Ким»?

Пісня «Попа Как у Ким» — про ідолів сучасності, таких як Бейонсе, Ріанна, Кара Делевінь, Дуа Липа, Емілі Ратажковскі, Сінді Кроуфорд, Моніка Беллуччі і, звичайно ж, Кім Кардашьян. Це жінки-трендсеттери, які диктують моду і захоплюють мільйони. Сучасні дівчата йдуть їх приклад і прагнуть перейняти яскраві особливості кожної.

«Немає межі досконалості, але нам, дівчаткам, важливо бути якомога ближче до нього. У гонитві за красою і попою як у Кім іноді можна упустити те, що ту ж Кім або Бейонсе роблять особливими не тільки ноги і форми, але, в першу чергу, любов до себе. Яка так само виражається в роботі над собою. У кліпі ми злегка поіронізувати над сучасними іконами стилю, адже тренди така непостійна річ, тому потрібно дивитися на них з іронією. Саме про це мої пісня і кліп», — ділиться Настя Каменських.

Режисером відео став відомий кліпмейкер Леонід Колосовський, автор кліпів з сотнями мільйонів переглядів на YouTube. Режисер, знаменитий своїми епатажними роботами, побудував сюжет навколо властивого дівчатам бажання бути привабливими і сексуальними навіть в самих повсякденних ситуаціях. Кліп «Попа как у Ким» лаконічний в стилістиці, наповнений гумором і несподіваними елементами — від корови до Кім Чен Ина.

«З Настею завжди приємно працювати, тому що є готовність створювати яскраві, що запам’ятовуються відео, з часткою гумору і безліччю цікавих ходів», — зазначає режисер.

Крім того, в кліпі є цілий ряд запрошених зіркових героїв – Потап, DJ Nana (Анастасія Кумейко) і ZBSband (Богдан Буйлук і Владислав Оніщенко), переможці шоу «Х-фактор» під керівництвом Насті.

Потап і хлопці з ZBSband зобразили збірний образ типових коментаторів в соціальних мережах з їх реакціями від розгубленості до відвертого Хейта. До речі, самої Насті регулярно дістається від подібних коментаторів за численні фото, де співачка демонструє свої форми.

«Не сподівайтеся, що фото стане менше. Мої форми — це в першу чергу результати моєї копіткої роботи! Раз вже моя попа така популярна, а мої фотографії активно обговорюються і коментуються — так ловите цілий клипчик про саму апетитну частина тіла!», — додала Настя Каменських.

Крім зіркових артистів-колег, в кліпі Насті Каменських також з’явилися колеги-блогери. Вона була першою хто з українських селебріті почала вести свій влоги на YouTube, сьогодні вона перша в тому, що блогери і народні улюбленці з «Чоткий паца» прямо з екрану її кліпу звертаються до глядачів.

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Нагадаємо, що міжнародний хіт Насті Каменських «Peligroso» вже більше 5 тижнів тримається в самому авторитетному музичному чарті світу Billboard.

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