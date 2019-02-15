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Настя Каменських показала BACKSTAGE кліпу «Попа как у Ким»

15.02.2019

Настя Каменських показала залаштунки кліпу «Попа как у Ким». Артистка продемонструвала шанувальникам створення відеокліпу, як на майданчику з’явилася головна зірка корова Квіточка і яку роль зіграли переможці 9 сезону «Х-фактор» ZBSband. Дивіться ексклюзивне відео, як створювався хіт!

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Настя Каменських випустила довгоочікуваний кліп на пісню «Попа как у Ким» з першого сольного альбому «No Komments». Зухвалий трек увірвався в чарти відразу після релізу і зайняв топові позиції. З огляду на ажіотаж в мережі навколо цієї пісні, новий кліп, поза сумнівом, обіцяє стати хітом.

Режисером відео став відомий кліпмейкер Леонід Колосовський, знаменитий своїми епатажними роботами, побудувавши сюжет навколо властивого дівчатам бажання бути привабливими і сексуальними навіть в самих повсякденних ситуаціях.

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У кліпі є цілий ряд запрошених зіркових героїв — Потап, DJ Nana (Анастасія Кумейко) і ZBSband (Богдан Буйлук і Владислав Оніщенко), переможці шоу «Х-фактор» під керівництвом Насті. Потап і хлопці з ZBSband зобразили збірний образ типових коментаторів в соціальних мережах з їх реакціями від розгубленості до відвертого хейту.

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