Популярная украинская певица Настя Каменских, которая совсем недавно начала сольную карьеру под псевдонимом NK, представила новый клип. Артистка похвасталась подтянутыми формами в видео на первую украиноязычную песню «Тримай». Смотрите премьеру клипа прямо сейчас!

Известная певица, член жюри проекта «Х-фактор», а теперь и успешная блогер Настя Каменских снялась в новом клипе на песню «Тримай».

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«Эта песня для меня очень личная, поэтому и лирик-видео получилось нежным и интимным. Думаю, каждая девушка узнает в этом видео себя», – написала певица в Instagram.

Каким получилось видео, можно оценить уже сейчас.



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