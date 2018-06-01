Популярная украинская певица Настя Каменских, которая совсем недавно начала сольную карьеру под псевдонимом NK, представила новый клип. Артистка похвасталась подтянутыми формами в видео на первую украиноязычную песню «Тримай». Смотрите премьеру клипа прямо сейчас!
Известная певица, член жюри проекта «Х-фактор», а теперь и успешная блогер Настя Каменских снялась в новом клипе на песню «Тримай».
Читайте также: Вадим Лисица стал музыкальным продюсером шоу «Х-фактор»
«Эта песня для меня очень личная, поэтому и лирик-видео получилось нежным и интимным. Думаю, каждая девушка узнает в этом видео себя», – написала певица в Instagram.
Каким получилось видео, можно оценить уже сейчас.
Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ