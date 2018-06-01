Популярна українська співачка Настя Каменських, яка зовсім недавно почала сольну кар’єру під псевдонімом NK, представила новий кліп. Артистка похвалилася підтягнутими формами в відео на першу україномовну пісню «Тримай». Дивіться прем’єру кліпу прямо зараз!

Відома співачка, член журі проекту «Х-фактор», а тепер і успішна блогерка Настя Каменських знялася в новому кліпі на пісню «Тримай».

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«Ця пісня для мене дуже особиста, тому і лірик-відео вийшло ніжним та інтимним. Думаю, кожна дівчина впізнає в цьому відео себе», – написала співачка в Instagram.

Яким вийшло відео, можна оцінити вже зараз.



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