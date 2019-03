Суддя «Х-фактор» Настя Каменських представила трек і кліп, створені в колаборації з пуерто-риканською зіркою регетона – De La Ghetto. Це ремікс на випущену раніше пісню «Peligroso», що стала справжнім хітом в Латинській Америці і з якою співачка стала першою українкою, яка підкорила чарт Billboard. Читайте докладніше.

Текст пісні:

Yo no quiero que me digas que eres santo

Te preffiero mentiroso y peligrоso

Solo dime y areglamos comoy cuando

Y la cosa aqui se queda entre nosotros

Ya Ya Ya

A mi me gusta peligroso

Ya Ya Ya

Aqui se queda entre los dos

Me gusta un malo que lo haga bien

Que sepa como tocar mi piel

Que entre sabanas de candela

Ay me gusta como me quema

Me gusta un malo que lo haga bien

Que sepa como tocar mi piel

Que entre sabanas de candela

Ay me gusta como me quema

Dangerous

A mi me gusto peligroso

Dangerous

A mi me gusto peligroso

Couse you knowhow i like it

I’ll let you take the lead baby

I’m not gonna fight it

I’m craving your fire

No wasting no time no

We’re never tired

Dime que tu eres ma-lo

Me voy contigo en un dostres

Dime que tu eres malo malo

Me voy contigo en un dos tres

Ya Ya Ya

A mi me gusto peligroso

Ya Ya Ya

Aqui se queda entre los dos

Me gusta un malo que lo haga bien

Que sepa como tocar mi piel

Que entre sabanas de candela

Ay me gusta como me quema

Me gusta un malo que lo haga bien

Que sepa como tocar mi piel

Que entre sabanas de candela

Ya me gusta como me quema

Dangerous

A mi me gusta peligroso

Dangerous

A mi me gusto peligroso

Dangerous

A mi me gusta peligroso

Dangerous

A mi me gusta peligroso

Dime que tu eres ma-lo

Me voy contigo en un dostres

Dime que tu eres malo malo

Me voy contigo en un dos tres

Dime que tu eres ma-lo

Me voy contigo en un dostres

Dime que tu eres malo malo

Me voy contigo en un dos tres

Me gusta un malo que lo haga bien

Que sepa como tocar mi piel

Que entre sabanas de candela

Ay me gusta como me quema

Me gusta un malo que lo haga bien

Que sepa como tocar mi piel

Que entre sabanas de candela

Ya me gusta como me quema

Dangerous

A mi me gusta peligroso

Dangerous

A mi me gustoa peligroso

Dangerous

A mi me gusta peligroso

Dangerous

A mi me gusta peligroso

Як створювалася пісня і кліп Насті Каменських feat De La Ghetto «Peligroso»?

Настя Каменських презентувала новий погляд на свій перший іспаномовний хіт, додавши в нього справжнього голосу made in Puerto Rico. Завдяки De La Ghetto трек зазвучав по-новому, і це не дивно, адже він є номінантом на Grammy і одним з найвідоміших латиноамериканських артистів в жанрі регетон. Композиція отримала оновлене звучання, доповнене яскравим реп-перформансом від De La Ghetto — автентичним пуерто-риканським бітом і нотками регетон.

De La Ghetto відомий кліпами з мільйонами переглядів, а також гучними колабораціями з J Balvin і Daddy Yankee. Відео його недавнього дуету з Sofia Reyes б’є рекорди YouTube, набравши вже понад 485 млн переглядів.

«З Настею Каменських просто неймовірно круто працювати і співати. Вона – cosmopolitan girl з латиноамериканським характером. Я був захоплений її стилем і пристрастю з моменту, коли почув Peligroso по радіо вперше. Я пам’ятаю, як начитав під неї реп — і з цього, схоже, все почалося», — розповів De La Ghetto.

«Я просто безмежно щаслива, що моя «Peligroso» підкорює все більше сердець слухачів — як в Україні, так і в Латинській Америці. Працювати з De La Ghetto було дуже здорово, і результат вийшов неймовірний. Всією своєю творчістю я щодня показую, що музика не має кордонів. І успіх «Peligroso», який сьогодні заграв новими гранями, найкращий цьому доказ», — поділилася Настя Каменських.

Гарячий ремікс доповнило стильне відео. Це історія про те, як спалахує пристрасть між чоловіком і жінкою – як вогонь, який у відео символізує почуття героїв. Інтернаціональний хіт знімала така ж команда професіоналів, одночасно в двох містах на різних континентах — у Києві та в Майамі. Режисером кліпу стала талановита Тата Белініна. Історією про старт колаборації поділився менеджемент власного лейбла Насті Каменських NICE2CU:

«Ідея зробити такий дует виникла, коли ми були на церемонії вручення Latin Grammy – саме тоді «Peligroso» виявилася в чарті Billboard і була визнана Music Choice як одна з найбільш ротованих пісень тижня. Колеги активно вітали і запрошували до співпраці. Взагалі, колаборації в латиноамериканській музиці — це фішка, вони іноді об’єднуються навіть по три або чотири артисти. Особливо успішні саме ремікси. Тож «Peligroso» приречена на успіх», — поділилися Ілона Пашкевич і Валерія Коваль.

Відсьогодні трек доступний на всіх ключових музичних платформах. А відео можна подивитися вже зараз на офіційному YouTube-каналі співачки.

Нагадаємо, що оригінальний трек «Peligroso» — це перша іспаномовна пісня Каменських в стилі latina pop. Продюсер пісні — Алі Альварез з компанії Magnus Media великого Марка Ентоні. Авторами стали талановиті Cris Chil, Yoel Henriquez і Олексій Потапенко. Трек був записаний в двох найвідоміших студіях Майамі та Лос-Анджелеса, з якими співпрацюють такі мегазірки, як Дженніфер Лопес та інші. З піснею «Peligroso» Каменських стала першою українською співачкою, яка потрапила в найавторитетніший світовий музичний чарт Billboard, з’явилася в ефірі топових латиноамериканських теле- і радіостанцій США, а також представила Україну на червоній доріжці музичної премії Latin Grammys.

