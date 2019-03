Судья «Х-фактор» Настя Каменских представила трек и клип, созданные в коллаборации с пуэрто-риканской звездой реггетона – De La Ghetto. Это ремикс на выпущенную ранее песню «Peligroso», которая стала настоящим хитом в Латинской Америке и с которой певица стала первой украинкой, покорившей чарт Billboard. Читайте подробнее.

Текст песни:

Yo no quiero que me digas que eres santo

Te preffiero mentiroso y peligrоso

Solo dime y areglamos comoy cuando

Y la cosa aqui se queda entre nosotros

Ya Ya Ya

A mi me gusta peligroso

Ya Ya Ya

Aqui se queda entre los dos

Me gusta un malo que lo haga bien

Que sepa como tocar mi piel

Que entre sabanas de candela

Ay me gusta como me quema

Me gusta un malo que lo haga bien

Que sepa como tocar mi piel

Que entre sabanas de candela

Ay me gusta como me quema

Dangerous

A mi me gusto peligroso

Dangerous

A mi me gusto peligroso

Couse you knowhow i like it

I’ll let you take the lead baby

I’m not gonna fight it

I’m craving your fire

No wasting no time no

We’re never tired

Dime que tu eres ma-lo

Me voy contigo en un dostres

Dime que tu eres malo malo

Me voy contigo en un dos tres

Ya Ya Ya

A mi me gusto peligroso

Ya Ya Ya

Aqui se queda entre los dos

Me gusta un malo que lo haga bien

Que sepa como tocar mi piel

Que entre sabanas de candela

Ay me gusta como me quema

Me gusta un malo que lo haga bien

Que sepa como tocar mi piel

Que entre sabanas de candela

Ya me gusta como me quema

Dangerous

A mi me gusta peligroso

Dangerous

A mi me gusto peligroso

Dangerous

A mi me gusta peligroso

Dangerous

A mi me gusta peligroso

Dime que tu eres ma-lo

Me voy contigo en un dostres

Dime que tu eres malo malo

Me voy contigo en un dos tres

Dime que tu eres ma-lo

Me voy contigo en un dostres

Dime que tu eres malo malo

Me voy contigo en un dos tres

Me gusta un malo que lo haga bien

Que sepa como tocar mi piel

Que entre sabanas de candela

Ay me gusta como me quema

Me gusta un malo que lo haga bien

Que sepa como tocar mi piel

Que entre sabanas de candela

Ya me gusta como me quema

Dangerous

A mi me gusta peligroso

Dangerous

A mi me gustoa peligroso

Dangerous

A mi me gusta peligroso

Dangerous

A mi me gusta peligroso

Как создавалась песня и клип Насти Каменских feat De La Ghetto «Peligroso»?

Настя Каменских презентовала новый взгляд на свой первый испаноязычный хит, добавив в него настоящего голоса made in Puerto Rico. Благодаря De La Ghetto трек зазвучал по-новому, и это неудивительно, ведь он является номинантом на Grammy и одним из самых известных латиноамериканских артистов в жанре реггетон. Композиция получила обновленное звучание, дополненное ярким рэп-перфомансом от De La Ghetto — аутентичным пуэрто-риканским битом и нотками реггетона.

De La Ghetto известен клипами с миллионами просмотров, а также громкими коллаборациями с J Balvin и Daddy Yankee. Видео его недавнего дуэта с Sofia Reyes бьёт рекорды YouTube, набрав уже более 485 млн просмотров.

«С Настей Каменских просто невероятно круто работать и петь. Она – cosmopolitan girl с настоящим латиноамериканским характером. Я был восхищен ее стилем и страстью с момента, когда услышал «Peligroso» по радио впервые. Я помню, как начитал под нее рэп — и с этого, похоже, все началось», — рассказал De La Ghetto.

«Я просто бесконечно счастлива, что моя «Peligroso» покоряет все больше сердец слушателей – как в Украине, так и в Латинской Америке. Работать с De La Ghetto было очень здорово, и результат получился невероятный. Всем своим творчеством я каждый день показываю, что музыка не имеет границ. И успех «Peligroso», который сегодня заиграл новыми гранями, самое лучшее этому доказательство», — поделилась Настя Каменских.

Горячий ремикс дополнило стильное видео. Это история о том, как вспыхивает страсть между мужчиной и женщиной – как огонь, который в видео символизирует чувства героев. Интернациональный хит снимала такая же команда профессионалов, одновременно в двух городах на разных континентах — в Киеве и в Майами. Режиссером клипа стала талантливая Тата Белинина. Историей о старте коллаборации поделился менеджемент собственного лейбла Насти Каменских NICE2CU:

«Идея сделать такой дуэт возникла, когда мы были на церемонии вручения Latin Grammy – как раз тогда «Peligroso» оказалась в чарте Billboard и была признана Music Choice как одна из самых ротируемых песен недели. Коллеги активно поздравляли и приглашали к сотрудничеству. Вообще, коллаборации в латиноамериканской музыке – это фишка, они иногда объединяются даже по три или четыре артиста. Особенно успешны как раз ремиксы. Так что «Peligroso» обречена на успех», — поделились Илона Пашкевич и Валерия Коваль.

С сегодняшнего дня трек доступен на всех ключевых музыкальных платформах. А видео можно посмотреть прямо сейчас на официальном YouTube канале певицы.

Напомним, что оригинальный трек «Peligroso» – это первая испаноязычная песня Каменских в стиле latina pop. Продюсер песни – Али Альварез из компании Magnus Media великого Марка Энтони. Авторами стали талантливые Cris Chil, Yoel Henriquez и Алексей Потапенко. Трек был записан в двух самых известных студиях Майами и Лос-Анджелеса, с которыми сотрудничают такие мегазвезды, как Дженнифер Лопес и другие. С песней «Peligroso» Каменских стала первой украинской певицей, которая попала в самый авторитетный мировой музыкальный чарт Billboard, появилась в эфире топовых латиноамериканских теле- и радиостанций США, а также представила Украину на красной дорожке музыкальной премии Latin Grammys.

