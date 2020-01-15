Проект «Холостяк» — это уникальное реалити, которое рассказывает о настоящих чувствах, взаимоотношениях мужчины и женщины, а также передает всю романтику и страсть главных героев. За 9 сезонов зритель увидел много историй, среди которых история Никиты Добрынина и Даши Квитковой, которые счастливы вместе. А как сейчас выглядят победительницы всех сезонов проекта «Холостяк» — читайте в материале.

Победительницей 1 сезона проекта «Холостяк» стала Александра Шульгина. С Максимом Чмерковским отношения продержались всего месяц. После расставания, спустя некоторое время девушка переехала в США, где живет до сих пор. Александра активно ведет блог о здоровом образе жизни и спорте. Личную жизнь девушка не афиширует, а публикует исключительно свои фото, демонстрируя прекрасное подтянутое тело.

Избранницей Холостяка 2 сезона Фрэнсиса Мэтью стала Елена Ряснова. Счастливые отношения продлились около полугода. Однако пара таки разошлась, а принц уехал в Англию. Благодаря проекту девушка стала узнаваемой и пользовалась большим вниманием со стороны мужчин. Поэтому вскоре Лена вышла замуж за бизнесмена и родила ему дочь. Сейчас Елена руководитель международных проектов в сфере энергетики.

Анна Козырь стала избранницей главного героя 3-го сезона проекта «Холостяк». Пара так и не смогла построить отношения, ведь после реалити выяснилось, что другая участница якобы беременна от Андрея Искорнева. Драматическая история очень быстро закончилась. Однако сама девушка сейчас счастливая жена. Совсем недавно Аня вышла замуж. Свадьба состоялась в жарком Дубае, где молодожены предстали в белоснежных нарядах.

Избранница Константина Евтушенко — главного героя 4-го сезона — Анна Селюкова активно делится своей жизнью в социальных сетях. Несмотря на то, что после проекта пара таки разошлась, девушка успешно построила личную жизнь и даже карьеру. Анна является соучредителем украинского бренда одежды. В 2018 году состоялась свадьба Ани и ее возлюбленного.

Судя по Instagram девушки, пара много путешествует, посещая разные континенты мира.

На проекте «Холостяк»-5 сердце футболиста Сергея Мельника покорила Марина Кищук. Несмотря на то, что пара разошлась, девушка расцвела на глазах у своих поклонников. В 2018 году Марина одержала победу в Super Model Universe. После запустила авторскую линию украшений. Также девушка состоит в отношениях, а на данный момент отдыхает со своим возлюбленным в Мексике.

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В 6 сезоне «Холостяк» заветное кольцо от Иракли Макацария получила Алена Лесык. Отношения пары долгое время были на расстоянии, поэтому двое приняли решение разойтись. Сейчас жизнь девушки наполнена яркими событиями: работа моделью, производство своей линии свадебных платьев и путешествия по миру. В личной жизни также все хорошо, чего Алена не скрывает. Напомним, что в финальном выпуске ток-шоу «Как выйти замуж» девушка показала своего возлюбленного.

В 7 сезоне победу одержала Лида Немченко. В финальном ток-шоу «Как выйти замуж» Дмитрий Черкасов и его избранница сообщили, что вместе не остались. Однако благодаря проекту мужчина встретил свою любовь. А вот Лида активно ездит по миру, работает моделью и представляет линейку ювелирных украшений. Личную жизнь девушка не афиширует.

8 сезон запомнился зрителю звездным Холостяком. Главный герой Рожден Ануси выбрал Иванну Гончарук. Пара вскоре поняла, что не готова к отношениям, поэтому приняла решение разойтись. После участия в проекте «Холостяк» Иванка продолжила активно вести страницу в Instagram и работать моделью. В новом году запустила свою линию одежды и вот-вот покажет миру свою продукцию.

И самая красивая история любви, которая родилась на проекте «Холостяк»-9 — история Никиты Добрынина и Даши Квитковой. Они встретили друг друга в реалити и начали жить вместе после участия в нем. Жизнь возлюбленной теле- и радиоведущего кипит: девушка занялась пошивом своей одежды, а также запустила фотопроект. Вместе со всеми желающими девочками Даша отправляется в Европу, где устраивает фотосессию. Более того, поездка включает в себя профессиональный макияж, красивейшие наряды и качественные атмосферные фотокарточки.

Сейчас пара зимует на магическом острове Бали, откуда делится множеством фото. Любовь двоих невозможно не заметить. Напомним, что в эксклюзивном интервью пара рассказала больше о совместной жизни.

Фото: Социальные сети

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