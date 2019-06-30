Гороскоп на неделю с 1 по 7 июля 2019 года расскажет, что прогнозируют звезды на текущую неделю. Чего ожидать от грядущих семи дней, а чего лучше избегать? Подробнее читайте в гороскопе на неделю с 1 по 7 июля 2019 года от экспертов проекта «Следствие ведут экстрасенсы».

Гороскоп на неделю – Овны

Эти семь дней Овны будут спешить успеть все, но вряд ли это у них выйдет. Лучше не обещайте того, чего не сможете выполнить. Сейчас вам критично нужен отпуск, чтобы расставить все на свои места. Устройте поездку туда, куда давно уже хотели. Постарайтесь не сильно сорить деньгами.

Гороскоп на неделю – Тельцы

Для Тельцов эта неделя станет просто идеальной. Вы наконец-то расплатитесь с долгами и решите все свои проблемы. Тельцы, как на батарейках, будут решать не только свои накопившиеся дела, но и помогут друзьям. Главное – внимательнее смотрите по сторонам, завистники рядом.

Гороскоп на неделю – Близнецы

Вам стоит по-новому взглянуть на свою работу. Возможно, вы уже переросли свою должность и стоит подумать об изменениях в жизни. Не стоит долго оставаться на одном месте, иначе так и просидите без изменений много лет. Звезды советуют искать новые впечатления.

Гороскоп на неделю – Раки

Если вам предлагают отправиться на отдых, незамедлительно делайте это. Вы встретите свою судьбу или же получите новые приятные знакомства, верных друзей. В любом случае это будет незабываемое путешествие. Работа не уйдет никуда, будет покорно ждать вашего прибытия в строй.

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Гороскоп на неделю – Львы

В начале недели настроение Львам может испортить перечень глупых сплетен от коллег. Они возникнут на ровном месте и будут отравлять им жизнь. Это испытание дано вам свыше. Львам необходимо научиться проще воспринимать такие моменты. Всем хорошим не будешь, да и плохих людей от ваших переживаний меньше не станет.

Гороскоп на неделю – Девы

Не рискуйте, это будет не оправданно. Даже в плане кулинарии: лучше успокойте свой интерес и питайтесь стандартно. В первой половине недели нужно затеять уборку, ведь нагрянут нежданные гости. Девы проведут неделю идеально, если будут следовать советам звезд.

Гороскоп на неделю – Весы

Не отказывайтесь от новых предложений по работе. Только так вы в будущем получите хорошую прибыль, которую сможете очень выгодно инвестировать. Не стоит забывать о всевозможных рисках, учтите все детали. Насчет состояния здоровья, Весам необходимо меньше ходить на солнце, чтобы не получить солнечный удар.

Гороскоп на неделю – Скорпионы

Эти семь дней Скорпионам важно провести активно. Если будете сидеть дома, только наберетесь грустных мыслей. Зачем вам это нужно? Негатив в голове пока ни к чему хорошему не приводил. В личной жизни нагрянут положительные изменения.

Гороскоп на неделю – Стрельцы

Вы слишком много думаете о пустом. Направьте все свои мысли на важные вещи. Если в середине недели друг попросит о помощи, то не отказывайте, он сделает то же самое совсем скоро. В конце недели вы получите интересное предложение, обдумайте его хорошо.

Гороскоп на неделю – Козероги

Не позволяйте себе слабости. Сейчас важно сделать все дела, чтобы потом спокойно отдыхать. Ваше здоровье сейчас не в самом лучшем состоянии. Пропейте курс витаминов, чтобы бодрость вернулась в вашу жизнь. Старайтесь больше не злоупотреблять вредной пищей и алкоголем.

Гороскоп на неделю – Водолеи

Водолеям звезды советуют все семь дней не игнорировать интуицию. Именно она приведет вас к успеху и покажет верный путь. В начале недели возможен конфликт с одним из членов семьи. Постарайтесь не рубить с плеча, ведь вы любите этого человека. Иногда лучше промолчать и выслушать.

Гороскоп на неделю – Рыбы

Перепады настроения Рыб выводят окружающих из себя. Хватит быть настолько эмоциональными, подумайте о тех, кто вас окружает. В середине недели на Рыб может напасть ужасная апатия. Возьмите себя в руки, только тогда все станет прекрасно.

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