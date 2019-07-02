Гороскоп на 3 июля 2019 года может рассказать вам много интересного. Как лучше всего провести день Овнам и что на любовном фронте у Раков, рассказывают экстрасенсы СТБ. Читайте гороскоп на сегодня в материале.

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Овен

Овнам в этот день захочется закрыться и отстраниться от всего мира. Позвольте себе сделать. А если вам нужно быть в коллективе, то просто возьмите себе чай или кофе, оденьте наушники и окунитесь в свою атмосферу.

Телец

Тельцы, у вас в жизни могут быть сложности с законом или проблемы в плане бюрократии. Скорее всего вам нужна будет сегодня важная бумажка и из-за этого придется побегать по госучреждениям.

Близнецы

Близнецам сегодня стоит не бояться брать на себя ответственность. Начинайте заниматься крупным делом или проектом, которые другим не под силу. У вас точно все получится.

Рак

Раки, постарайтесь сегодня избегать конфликта в личной жизни. Тем более, если у вас день рождение не за горами. Также не доводите до серьезных разговоров и не просите дать обещания, сегодня не найдёте компромисс.

Лев

Львы, совсем скоро у вас будет день рождения, поэтому сегодня вы можете сделать выводы за год. Проведите работу над ошибками, подумайте, где вы могли бы стать лучше. И обязательно простите всех, кого вы обидели и кто обидел вас .

Дева

Девы, сегодня вы захотите закрыться от всех. Можете и вовсе потерять интерес к работе, к обучению, к дальнейшему развитию. Вам будет казаться, что это все зря. Но помните, что путь к звездам зачастую через терни.

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Весы

Весы, вы строите себе сейчас наполеоновские планы по покорению мира. И чувствуете из-за этого огромную ответственность. А если вы наемный работник, то ждите приятный разговор с начальством, где вам могут предложить повышение.

Скорпион

Скорпионы, вы достигли хороших успехов в своем хобби. Вам необходимо продемонстрировать свои таланты миру, принимайте участие в конкурсах и соревнованиях , выставках и мероприятиях, устройте фотосессию или снимите видео. У вас будет огромный успех, если вы это сделаете!

Стрелец

У Стрельцов в этот период эффективно пойдут все дела, связанные с личный бизнесом. Если у вас своего дела пока нет, то не бойтесь его начать, можете даже взять кредит по надобности.

Козерог

Козероги, сегодня вам лучше воздержаться от неоправданного риска. Ваша неделька будет огонь. Все вокруг почему-то ломается, падает, взрывается. Будьте аккуратны, потому что могут дать о себе знать старые болячки.

Водолей

Водолеи, наконец-то у вас появится личная жизнь! В этот день вам могут признаться в чувствах и сделать подарок. После этого состоится серьезный разговор, из которого вы узнаете какие планы строит партнер относительно ваших отношений.

Рыбы

Рыбы, вам нужна перестройка и революция на работе. Пора менять уставы, которые вам так не нравятся. Хотя коллеги разделяться на два типа, ведь многие явно бояться перемен и предпочитают ничего не менять.

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