Гороскоп на 9 июля 2019 года принесет вам много новостей. Кому сегодня перепадет большая сумма денег, рассказывают экстрасенсы СТБ. Читайте гороскоп на сегодня в материале.

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Овен

Овны, у вас на любовном фронте какое-то разочарование и потеря чувств. Вы можете ругаться из-за мелочей или просто игнорировать друг друга. Вы даже задаете себе вопрос: будет ли между вами еще любовь?

Телец

Тельцы, сегодня в ваших руках будет крупная сумма денег, вам придется решить, что с ними сейчас делать. Но если это не ваши деньги, то будьте очень аккуратны, чтобы их не потерять. Также можете найти сегодня новый источник дохода.

Близнецы

У Близнецов сегодня возникнут сложные отношения с родственником. Он даже может испортить ваше имущество или машину. Преднамеренно это случилось или нет – не знает никто. Но в этой ситуации вам лучше сохранять хладнокровность и не отвечать тем же.

Рак

Раки, принимайте сегодня участие в соревнованиях или судебных процессах. Вас ждет только победа! Вы сможете успешно решить все вопросы с законом, а также походы по госучреждениям принесут результат.

Лев

Львы, пробуйте сегодня освоить новый стиль в работе и новое оборудование, это только поможет вам в бизнесе. И не бойтесь идти сложным путём, вы же Львы, у вас всегда все получается!

Дева

Девы, сегодня вам стоит провести день наедине с собой. Если есть возможность, уезжайте в новое место, даже если это другой конец города, где вы никогда не были. Берите с собой вкусняшки и устройте себе небольшой пикник.

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Весы

Весы, у вас сегодня произойдут кардинальные перемены в душевном состоянии. Вам необходимо видеть развитие в любых проявлениях – и в личной жизни, и в работе. Если где-то застой, то вы можете перестать ощущать гармонию, а для вас это очень важно.

Скорпион

Скорпионы, в этот день у вас с руководителем будут сложные отношения. Он считает, что вы сдаете позиции и вам трудно держать уровень. Если вы такого же мнения, то лучше откажитесь от крупного проекта или дела, вы пока не готовы.

Стрелец

У Стрельцов сейчас одни траты. Возникнут крупные вложения, вы можете потратиться на покупку дорогого билета или путевки. Ведь вам давно уже пора в отпуск!

Козерог

Козероги, сегодня будьте очень аккуратны за рулем. Избегайте любых аварийных ситуаций и обязательно пристегивайте ремень, он может спасти вам жизнь. Также машина может внезапно сломаться, будьте готовы к этому, наше дело предупредить.

Водолей

Водолеи, если вы в поиске работы, то сегодня сможете ее найти. А если у вас уже есть должность, то можете получить премию или другой бонус от начальства. Те, у кого свой бизнес, – ждите выгодную сделку.

Рыбы

Рыбы, вы продолжаете заниматься улучшением своей внешности. Вам в голову приходят идеи экспериментов, которые не хотят знать границ. Не рубите с плеча, лучше организуйте себе фото или видеосъёмку.

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