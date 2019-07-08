Гороскоп на 9 липня 2019 року принесе вам багато новин. Кому сьогодні перепаде велика сума грошей, розповідають екстрасенси СТБ. Читайте гороскоп на сьогодні в матеріалі.

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Овен

Овни, у вас на любовному фронті якесь розчарування і втрата почуттів. Ви можете лаятися через дрібниці або просто ігнорувати один одного. Ви навіть ставите собі питання: чи буде між вами ще кохання?

Телець

Тельці, сьогодні у ваших руках буде велика сума грошей, вам доведеться вирішити, що з ними зараз робити. Але якщо це не ваші гроші, то будьте дуже обережні, щоб їх не загубити. Також можете знайти сьогодні нове джерело доходу.

Близнюки

У Близнюків сьогодні виникнуть складні стосунки з родичем. Він навіть може зіпсувати ваше майно або машину. Навмисно це станеться чи ні – не знає ніхто. Але в цій ситуації вам краще зберігати холоднокровність і не відповідати тим же.

Рак

Раки, приймайте сьогодні участь у змаганнях або судових процесах. Вас чекає тільки перемога! Ви зможете успішно вирішити всі питання із законом, а також походи по держустановах принесуть результат.

Лев

Леви, пробуйте сьогодні освоїти новий стиль в роботі та нове обладнання, це тільки допоможе вам в бізнесі. І не бійтеся йти складним шляхом – ви ж Леви, вам завжди все вдається!

Діва

Діви, сьогодні вам варто провести день наодинці з собою. Якщо є можливість, їдьте в нове місце, навіть якщо це інший кінець міста, де ви ніколи не були. Беріть із собою ласощі та влаштуйте собі невеликий пікнік.

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Терези

Терези, у вас сьогодні відбудуться кардинальні зміни в душевному стані. Вам необхідно бачити розвиток в будь-яких проявах – і в особистому житті, і в роботі. Якщо десь застій, то ви можете перестати відчувати гармонію, а для вас це дуже важливо.

Скорпіон

Скорпіони, в цей день у вас із керівником будуть складні взаємини. Він вважає, що ви здаєте позиції і вам важко тримати рівень. Якщо ви такої ж думки, то краще відмовтеся від великого проєкту або справи, ви поки не готові.

Стрілець

У Стрільців зараз самі витрати. Виникнуть великі вкладення, ви можете витратитися на купівлю дорогого квитка або путівки. Адже вам давно вже пора у відпустку!

Козеріг

Козероги, сьогодні будьте дуже обережні за кермом. Уникайте будь-яких аварійних ситуацій і обов’язково пристібайте ремінь, він може врятувати вам життя. Також машина може раптово зламатися, будьте готові до цього, наша справа попередити.

Водолій

Водолії, якщо ви в пошуку роботи, то сьогодні зможете її знайти. А якщо у вас вже є посада, то можете отримати премію або інший бонус від начальства. Ті, у кого свій бізнес, – чекайте вигідну угоду.

Риби

Риби, ви продовжуєте займатися поліпшенням своєї зовнішності. Вам в голову приходять ідеї експериментів, які не знають меж. Не біжіть поперед батька в пекло, краще організуйте собі фото- або відеозйомку.

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