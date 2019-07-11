Гороскоп на 12 липня 2019 року принесе вам багато новин. У якого знаку зодіаку має бути найщасливіший день, розповідають екстрасенси СТБ. Читайте гороскоп на сьогодні в матеріалі.

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Овен

Овни, сьогодні вам варто пройти лікування, якщо щось турбує. Далі буде тільки гірше, якщо все запустити. І взагалі, будьте сьогодні більше наодинці з собою.

Телець

Тельці, сьогодні ви можете опинитися в новому для себе товаристві. У ньому ви знайдете однодумців і у вас можуть з’явитися нові друзі. Не забувайте також про старих друзів, комусь із них може знадобиться ваша допомога.

Близнюки

У Близнюків в особистому житті все стабільно. Як ви домовлялися, так і буде. Також ваша мама зараз має на вас значний вплив і може виручити вас в будь-якій ситуації.

Рак

Раки, вам цікаво зараз займатися своєю зовнішністю і ви хочете влаштувати собі шопінг. Тим паче липень – це час найбільших знижок у всіх магазинах. Корисно буде також піти в спортзал і переглянути своє харчування.

Лев

Леви, сьогодні у вас день сміливих рішень. Також займіться сьогодні вихованням своєї дитини. Вона може захворіти і їй не вистачає вашої уваги зараз.

Діва

Діви, у вас може пропасти довіра до вашого керівника на роботі. Він навіть може сьогодні повести себе негарно стосовно вас. Також не варто в цей день відвідувати ніякі заходи або концерти, ви розчаруєтеся.

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Терези

Терези, вам варто сьогодні замислитися про переїзд, а якщо ви давно його планували, то втілюйте сьогодні задумане в життя! Якщо ж цей варіант не для вас, то просто зробіть невелику перестановку в помешканні, щоб змінилася атмосфера.

Скорпіон

Скорпіони, спробуйте себе сьогодні в ролі викладача або педагога. Ви зможете донести інформацію так, щоб бути корисним іншим. Не бійтеся публічних виступів, сьогодні вони пройдуть на ура.

Стрілець

У Стрільців сьогодні може важко пройти судове засідання або похід в держустанови. Але ви відкриєте у себе новий талант, який буде пов’язаний з творчістю.

Козеріг

Козероги, в цей період ви можете сподобатися людині з іншого міста, а самотні Козероги навіть можуть зустріти своє кохання. Також будьте готові, що можуть проявити себе колишні. Сьогодні саме час налагодити взаємини з батьком.

Водолій

Водолії, у вас сьогодні знову сприятливий час, щоб купити машину або вирішити інше питання, пов’язане з нею. Також це хороший день для творчих людей, ви можете досягти значних висот.

Риби

Риби, сьогодні ваш домашній улюбленець може захворіти. Придивіться до нього, щоб вчасно надати потрібну допомогу. Також можете перестати спілкуватися з кимось із друзів.

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