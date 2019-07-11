Гороскоп на 12 июля 2019 от экстрасенсов СТБ
Гороскоп на 12 июля 2019 года принесет вам много новостей. Какому знаку зодиака предстоит самый счастливый день, рассказывают экстрасенсы СТБ. Читайте гороскоп на сегодня в материале.
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Овен
Овны, сегодня вам стоит пройти лечение, если что-то беспокоит. Дальше будет только хуже, если все запустить. И вообще, будьте сегодня больше наедине с собой.
Телец
Тельцы, сегодня вы можете оказаться в новом для себя обществе. В нем вы найдёте единомышленников и у вас могут появиться новые друзья. Не забывайте также о старых друзьях, кому-то из них может понадобиться ваша помощь.
Близнецы
У Близнецов в личной жизни все стабильно. Как вы договаривались, так и будет. Также ваша мама сейчас оказывает на вас большое влияние и может выручить вас в любой ситуации.
Рак
Раки, вам интересно сейчас заниматься своей внешностью и вы хотите устроить себе шопинг. Тем более что июль – это время самых больших скидок во всех магазинах. Полезно будет также пойти в спортзал и пересмотреть свое питание.
Лев
Львы, сегодня у вас день смелых решений. Также займитесь сегодня воспитанием своего ребенка. Он может заболеть и ему не хватает вашего внимания сейчас.
Дева
Девы, у вас может пропасть доверие к вашему руководителю на работе. Он даже может сегодня повести себя некрасиво по отношению к вам. Также не стоит в этот день посещать никакие мероприятия или концерты, вы разочаруетесь.
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Весы
Весы, вам стоит сегодня задуматься о переезде, а если вы давно его планировали, то воплощайте сегодня задуманное в жизнь! Если же этот вариант не для вас, то просто сделайте небольшую перестановку в доме, чтобы изменилась атмосфера.
Скорпион
Скорпионы, попробуйте себя сегодня в роли преподавателя или педагога. Вы сможете донести информацию так, чтобы быть полезным другим. Не бойтесь публичных выступлений, сегодня они пройдут на ура.
Стрелец
У Стрельцов сегодня может тяжело пройти судебное заседание или поход в госучреждения. Но вы откроете у себя новый талант, который будет связан с творчеством.
Козерог
Козероги, в этот период вы можете понравиться человеку в другом городе, а одинокие Козероги даже могут встретить свою любовь. Также будьте готовы, что могут проявить себя бывшие. Сегодня Козерогам самое время наладить отношения с отцом.
Водолей
Водолеи, у вас сегодня снова благоприятное время, чтобы купить машину или решить другой вопрос, связанный с ней. Также это хороший день для творческих людей, вы можете достигнуть значительных высот.
Рыбы
Рыбы, сегодня ваш домашний питомец может заболеть. Присмотритесь к нему, чтобы вовремя предоставить нужную помощь. Также можете перестать общаться с кем-то из друзей.