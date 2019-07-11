Гороскоп на 12 июля 2019 года принесет вам много новостей. Какому знаку зодиака предстоит самый счастливый день, рассказывают экстрасенсы СТБ. Читайте гороскоп на сегодня в материале.

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Овен

Овны, сегодня вам стоит пройти лечение, если что-то беспокоит. Дальше будет только хуже, если все запустить. И вообще, будьте сегодня больше наедине с собой.

Телец

Тельцы, сегодня вы можете оказаться в новом для себя обществе. В нем вы найдёте единомышленников и у вас могут появиться новые друзья. Не забывайте также о старых друзьях, кому-то из них может понадобиться ваша помощь.

Близнецы

У Близнецов в личной жизни все стабильно. Как вы договаривались, так и будет. Также ваша мама сейчас оказывает на вас большое влияние и может выручить вас в любой ситуации.

Рак

Раки, вам интересно сейчас заниматься своей внешностью и вы хотите устроить себе шопинг. Тем более что июль – это время самых больших скидок во всех магазинах. Полезно будет также пойти в спортзал и пересмотреть свое питание.

Лев

Львы, сегодня у вас день смелых решений. Также займитесь сегодня воспитанием своего ребенка. Он может заболеть и ему не хватает вашего внимания сейчас.

Дева

Девы, у вас может пропасть доверие к вашему руководителю на работе. Он даже может сегодня повести себя некрасиво по отношению к вам. Также не стоит в этот день посещать никакие мероприятия или концерты, вы разочаруетесь.

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Весы

Весы, вам стоит сегодня задуматься о переезде, а если вы давно его планировали, то воплощайте сегодня задуманное в жизнь! Если же этот вариант не для вас, то просто сделайте небольшую перестановку в доме, чтобы изменилась атмосфера.

Скорпион

Скорпионы, попробуйте себя сегодня в роли преподавателя или педагога. Вы сможете донести информацию так, чтобы быть полезным другим. Не бойтесь публичных выступлений, сегодня они пройдут на ура.

Стрелец

У Стрельцов сегодня может тяжело пройти судебное заседание или поход в госучреждения. Но вы откроете у себя новый талант, который будет связан с творчеством.

Козерог

Козероги, в этот период вы можете понравиться человеку в другом городе, а одинокие Козероги даже могут встретить свою любовь. Также будьте готовы, что могут проявить себя бывшие. Сегодня Козерогам самое время наладить отношения с отцом.

Водолей

Водолеи, у вас сегодня снова благоприятное время, чтобы купить машину или решить другой вопрос, связанный с ней. Также это хороший день для творческих людей, вы можете достигнуть значительных высот.

Рыбы

Рыбы, сегодня ваш домашний питомец может заболеть. Присмотритесь к нему, чтобы вовремя предоставить нужную помощь. Также можете перестать общаться с кем-то из друзей.

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