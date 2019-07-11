Лунный календарь на июль 2019 года: новолуние и полнолуние

Лунный календарь на июль подскажет, когда лучше начать день с активных действий, а когда – умерить свой пыл. Главное — узнать о благоприятных днях и следовать рекомендациям, иначе удача может отвернуться от вас. Как уберечь свое здоровье и прибавить жизненных сил в июле 2019 года? Узнайте в материале от экстрасенсов СТБ.

Новолуние в июле 2019 года

Новолуние в июле 2019 года наступит 2 июля 2019 года в 3:24 утра. Луна будет находиться в знаке зодиака Рак, который сулит материальную стабильность. Особенно если вы сможете задействовать в своих делах настойчивость и будете открыты ко всему новому.

Новолуние может принести как счастье, так и хлопоты. Главное — в этот момент настроить себя на правильную волну. Так как Луна находится в знаке Рак, то важно задуматься о финансовой сфере жизни, и никак не о делах амурных. Попробуйте написать план, согласно которому вы прибавите бюджет.

Растущая Луна в июле 2019 года

Растущая Луна в июле 2019 будет с 3 по 8 число. В эти дни энергия Луны увеличится и наберет мощности. Все начинания будут успешны. Ожидайте прилив энергии, вдохновения. Если вы давно уже хотите откладывать средства, например, на автомобиль, начните именно в это время. Также в период растущей Луны важно обратить внимание на свое здоровье.

Полнолуние в июл е 2019 года

Полнолуние наступит 17 июля 2019 года в 21:32. Это 15 лунный день. Луна находится в знаке зодиака Козерог. В этот день вы будете мыслить более абстрактно. Удивительно, но это не помешает даже самым упрямым решить все свои бюрократические вопросы. Будто бы все будет делаться само собой, но не привыкайте к такой легкой жизни.

Именно в этот день любая командировка принесет массу приятных впечатлений. Никаких негативных моментов не должно произойти. Главное — не посвящать свое время ремонту и не вкладывать средства в строительный бизнес.

Убывающая Луна в июле 2019 года

Убывающая Луна будет длиться с 18 по 31 июля. В это время попытки сконцентрироваться сойдут на нет. Лучше не искать конкретику и хорошенько отдохнуть. Увлекательное путешествие поможет восстановить свои силы, после чего вы сможете работать намного продуктивнее.