Природа и множество ее явлений всегда оказывали особое влияние на людей. График магнитных бурь на июль 2019 года от экстрасенсов СТБ подскажет вам, в какой период ожидать резкого ухудшения самочувствия, а когда – улучшения здоровья. Читайте в материале, когда магнитные бури в июле 2019 года окажут особое влияние на нас и как именно с этим справляться.

Прогноз магнитных бурь на июль 2019 года

В середине лета на Землю обрушатся четыре активные магнитные бури. Еще десять магнитных колебаний повлияют на здоровье и настроение, но не будут такими ощутимыми и опасными.

Первая очень сильная буря ожидается уже 4 июля. Кроме этой даты, сложными станут 20, 25 и 29 июля. Если вы очень метеозависимый человек, то избегайте употребления жирной, соленой и копченой пищи, а также не употребляйте алкоголь и газированные напитки. Побольше двигайтесь и пейте много воды.

Слабые магнитные колебания припадут на 3, 7, 8, 12, 13, 16, 18, 21, 26, 28 июля. В эти дни обязательно больше времени проводите на улице, старайтесь не нервничать.

При магнитных бурях возникают определенные ярко выраженные симптомы:

сонливость

резкие перепады настроения и ухудшение самочувствия

повышенная раздражительность

рассеянность

Как уберечь себя от негативного влияния магнитных бурь:

соблюдайте режим сна

пейте достаточное количество воды

больше бывайте на свежем воздухе

избегайте стресса

правильно питайтесь