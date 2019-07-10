Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

График магнитных бурь на июль 2019 года

10.07.2019

Природа и множество ее явлений всегда оказывали особое влияние на людей. График магнитных бурь на июль 2019 года от экстрасенсов СТБ подскажет вам, в какой период ожидать резкого ухудшения самочувствия, а когда –  улучшения здоровья. Читайте в материале, когда магнитные бури в июле 2019 года окажут особое влияние на нас и как именно с этим справляться.

Прогноз магнитных бурь на июль 2019 года

В середине лета на Землю обрушатся четыре активные магнитные бури. Еще десять магнитных колебаний повлияют на здоровье и настроение, но не будут такими ощутимыми и опасными.

Первая очень сильная буря ожидается уже 4 июля. Кроме этой даты, сложными станут 20, 25 и 29 июля. Если вы очень метеозависимый человек, то избегайте употребления жирной, соленой и копченой пищи, а также не употребляйте алкоголь и газированные напитки. Побольше двигайтесь и пейте много воды.

Слабые магнитные колебания припадут на 3, 7, 8, 12, 13, 16, 18, 21, 26, 28 июля. В эти дни обязательно больше времени проводите на улице, старайтесь не нервничать.

При магнитных бурях возникают определенные ярко выраженные симптомы:

  • сонливость
  • резкие перепады настроения и ухудшение самочувствия
  • повышенная раздражительность
  • рассеянность

Как уберечь себя от негативного влияния магнитных бурь:

  • соблюдайте режим сна
  • пейте достаточное количество воды
  • больше бывайте на свежем воздухе
  • избегайте стресса
  • правильно питайтесь

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить