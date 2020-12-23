Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье. График магнитных бурь на декабрь 2020 года от экстрасенсов СТБ подскажет, в какой период может ухудшиться самочувствие и можно ли этого избежать. Читайте в материале, когда произойдут магнитные бури в декабре 2020 года.

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3 декабря 2020 года — средняя магнитная буря. В этот период небольшое ухудшение здоровья могут почувствовать метеозависимые люди. Чтобы смягчить симптомы, стоит отказаться от чрезмерных физических нагрузок и посвятить день отдыху.

5 декабря 2020 года — сильная магнитная буря. Гипертоникам, аллергикам и людям с психологическими расстройствами стоит проявить особое внимание к своему здоровью. Возможны обострения хронических заболеваний и проблемы со сном.

8 декабря 2020 года — сильная магнитная буря. В это время стоит быть особо осторожным тем, кто страдает от сердечно-сосудистых проблем: есть вероятность обострений. Людям с хроническими заболеваниями также нужно обратить особое внимание на питание и позаботиться об отдыхе.

26 декабря 2020 года — магнитная буря сильной интенсивности, которая продлится весь день и коснется даже тех, кто не реагирует на метеорологические изменения. Это самое опасное время, ведь есть большой риск серьезного ухудшения здоровья. Этот день по возможности лучше посвятить отдыху.

29 декабря 2020 года — магнитная буря средней интенсивности. Метеозависимым людям стоит отложить приготовления к Новому году и посвятить время релаксу. Также стоит отказаться от вредной пищи и пить побольше травяного чая.

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