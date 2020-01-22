Природа и множество ее явлений всегда оказывали влияние на людей. График магнитных бурь на январь 2020 года от Рубины Цыбульской подскажет, в какой период ожидать ухудшения самочувствия. Читайте в материале, когда магнитные бури в январе 2020 года окажут особое влияние на нас и как с этим справляться.

График магнитных бурь на январь 2020 года

Магнитные бури стоит ожидать в первой декаде января. Уже 1 и 2 января пройдут сразу две, а следующие ‒ 6 и 10. Это будут бури средней силы, но последовательная активность будет иметь накопительный эффект, поэтому новогодние праздники будут сопровождаться сонливостью, разбитым состоянием, рассеянностью.

Не зря говорят: как встретишь новый год, так его и проведешь. Это правило подходит и в отношении нашей магнитосферы. Дело в том, что быстрое движение северного магнитного полюса крайне негативно сказывается на работе мозга человека. Многие чувствительные люди в независимости от пола и генетических данных будут все больше испытывать затуманенность сознания, рассеянность, сонливость, отсутствие энергии. Невозможность собраться и сфокусироваться на чем-либо вызовет опасения еще большей части людей в своем психическом здоровье. Утрата энергии отразится на качестве жизни.

В связи с этим нужно больше находиться на воздухе, избегать прямого солнца, восполнять энергию из воды и от деревьев.

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