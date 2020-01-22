Природа і безліч її явищ завжди впливали на людей. Графік магнітних бур на січень 2020 року від Рубіни Цибульської підкаже, в який період очікувати погіршення самопочуття. Читайте в матеріалі, коли магнітні бурі в січні 2020 року матимуть особливий вплив на нас і як із цим справлятися.

Графік магнітних бур на січень 2020 року

Магнітні бурі варто очікувати в першій декаді січня. Вже 1 та 2 січня пройдуть відразу дві, а наступні ‒ 6 та 10. Це будуть бурі середньої сили, але послідовна їх активність матиме накопичувальний ефект, тому новорічні свята будуть супроводжуватися сонливістю, розбитим станом та неуважністю.

Недарма кажуть: як зустрінеш новий рік, так його і проведеш. Це правило стосується і магнітосфери. Справа в тому, що швидкий рух північного магнітного полюса вкрай негативно позначається на роботі мозку людини. Чутливі люди незалежно від статі та генетичних даних все більше відчуватимуть затуманення свідомості, неуважність, сонливість, відсутність енергії. Неможливість зібратися та сфокусуватися на чому-небудь викличе побоювання ще більшої частини людей у своєму психічному здоров’ї. Втрата енергії позначиться на якості життя.

У зв’язку з цим потрібно більше перебувати на свіжому повітрі, уникати прямого сонця, черпати енергію з води і від дерев.

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