Багато явищ на планеті ще недостатньо вивчені і навіть не пізнані. Одне з них — магнітне поле Землі, яке, безперечно, впливає на самопочуття кожного з нас. Графік магнітних бур на листопад 2020 року підкаже, у який період очікувати різкого погіршення самопочуття, а коли — поліпшення здоров’я. Читайте в матеріалі, коли магнітні бурі в листопаді 2020 року справлять на нас особливий вплив.

Перші два місяці осені в плані магнітної активності були більш щадними. Однак у листопаді варто приготуватися до майже аномальних явищ.

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Прогноз магнітних бур на листопад 2020 року

1―10 листопада 2020 року — магнітні коливання максимальної інтенсивності. У цей період бути уважними повинні всі — навіть люди з практично ідеальним здоров’ям відчують на собі вплив Сонця. У перші півтора тижня листопада може спостерігатися загальна слабкість в організмі і втрата концентрації.

11 листопада 2020 року ― слабка магнітна буря. Однак вона все ж може спричинити легкий дискомфорт метеозалежним людям. Бути напоготові варто тим, хто страждає на серцево-судинні захворювання.

15 листопада 2020 року — невелика магнітна буря. У цей день можна відчути підвищену емоційність. А ось метеозалежні люди матимуть труднощі зі сном.

18 листопада 2020 року — магнітна буря середньої інтенсивності. Цей спалах може сильно позначитися як на фізичному, так і на психічному стані людей. Через підвищену сонячну активність абсолютно всі відчують негативний вплив на своє здоров’я.

20―25 листопада 2020 року ― буря середньої інтенсивності. Здебільшого вона проявиться в загостреннях емоційних і психічних станів метеозалежних людей. Варто уважніше ставитися до свого здоров’я, не забувати висипатися і правильно харчуватися.

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