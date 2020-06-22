Теплий місяць червень віщує не тільки дощові дні, а й кілька неприємних для здоров’я магнітних бур. Не секрет, що ігнорувати такі зміни в атмосфері не можна. Тому Рубіна Цибульська поділилася графіком магнітних бур на червень 2020 року, який ви знайдете в матеріалі.

Геомагнітні збурення нашої планети відбуваються зазвичай під час посилення сонячної активності. Але останнім часом також відбувається прискорене зміщення магнітних полюсів Землі, що теж спричиняє вібрації в магнітному полі. Все разом це чинить додатковий негативний ефект на здоров’я великої кількості людей.

До того ж це явище має накопичувальний ефект, тому боротися за гарне самопочуття доведеться із зусиллям волі. Для цього потрібно почати робити найпростішу зарядку вранці, приймати контрастний душ, менше перебувати на сонці і більше пити трав’яний чай.

У дні посилення магнітної активності ліпше зберігати спокій і не дозволяти собі нервувати. У перший літній місяць такі сплески припадуть на 8 червня — день магнітної бурі середньої сили і 9 червня — день сильного шторму.

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