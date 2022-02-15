График магнитных бурь на февраль 2022: как справляться с плохим самочувствием
В феврале 2022 года ожидается несколько магнитных бурь средней и небольшой силы, которые могут повлиять на самочувствие метеозависимых людей. Чтобы вовремя подготовиться и не планировать важные дела на потенциально опасные дни, узнайте, когда ждать магнитные бури в феврале 2022 года, в материале СТБ.
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Как и Луна, Солнце сильно влияет на климат и здоровье людей. Взрывы на светиле провоцируют волны, создающие геомагнитные возмущения на Земле, которые могут частично влиять на нашу жизнь.
Люди с хроническими заболеваниями определенного типа склонны чувствовать перемены погоды достаточно остро ― могут воспалиться пораженные органы или болеть переломы и поврежденные связки. Но это касается лишь малого числа от всего населения Земли. Остальные могут лишь чувствовать перепады настроения или усталость.
График магнитных бурь на февраль 2022 года:
- 4―5 февраля будет возмущение до 5 баллов из 10 ― его могут почувствовать многие.
- 10―12 февраля магнитная буря пройдет по нарастающей: 11 февраля будет пик и самый тяжелый день; 10 и 12 февраля возмущения будут по 4 балла, 11 ― от 5 из 10.
- 19―24 февраля возможны незначительные и средние возмущения, которые почувствуют очень немногие. Выше 4 баллов эксперты их не оценивают.
Как справиться с плохим самочувствием во время магнитных бурь?
Магнитные бури в феврале в первую очередь могут влиять на настроение и сон. Усталость и плохое настроение могут быть чреваты конфликтами и ссорами, а впоследствии можно перенервничать и спровоцировать какие-то проблемы. Однако могут обостряться и хронические болезни. Как обезопасить себя на время магнитных бурь ― сверяйтесь со списком:
- Если вы не привыкли делать это обычно, стоит тщательно следить за здоровьем ― физическим и душевным, не нервничать и не принимать все близко к сердцу.
- Постарайтесь питаться здоровой пищей, не злоупотреблять алкоголем, сигаретами, хорошо высыпаться.
- Регулярно гуляйте на свежем воздухе, проветривайте дом, офис.
- Пейте много воды ― это полезно для организма.
- Не стоит планировать важные поездки и грандиозные встречи ― плохое самочувствие может быть не только у вас и может все испортить.
- Если хроническая болезнь при обострении может быть опасна ― держите под рукой аптечку с необходимыми средствами, будьте на связи с врачом-специалистом.