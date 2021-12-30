В декабре ожидается несколько средней силы магнитных бурь, которые могут повлиять на самочувствие метеозависимых людей. Чтобы вовремя приготовиться и не планировать важные дела на потенциально опасные дни, следует знать график магнитных бурь на декабрь. Когда ждать магнитные бури в декабре 2021 года, читайте в материале СТБ.

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Среди людей есть определенный процент метеозависимых и тех, кто очень близко принимает к сердцу многие события. Во время резких изменений погоды эти люди больше всего подвержены изменению состояния и плохому самочувствию.

Кому следует опасаться магнитных бурь?

Во время сильных магнитных бурь возможны перепады настроения, давления и обострение хронических заболеваний. Особенно остро это чувствуют люди с сердечно-сосудистыми недугами и заболеваниями опорно-двигательного аппарата ― переломами, растяжениями, спортивными травмами.

В период бурь нужно сохранять спокойствие, не нервничать, не принимать опрометчивых решений и не совершать длительных поездок, особенно в места, где медицинская помощь может оказаться труднодоступной.

График магнитных бурь на декабрь 2021 года

12–14 декабря будет средняя магнитная буря до 4 баллов.

17–22 декабря могут быть длительные, но небольшие возмущения магнитного поля в 3–4 балла.

29–31 декабря предполагается магнитная буря, которая может превысить 4 балла.

Как справиться с плохим самочувствием во время магнитных бурь?

Во время изменений погоды люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата чувствуют изменения первыми. Однако есть еще много факторов, которые влияют на ощущение человеком изменений погоды. Кроме того, чтобы знать расписание магнитных бурь, важно самостоятельно оберегать свое здоровье. Есть несколько простых рекомендаций о том, как лучше справляться с плохим самочувствием во время магнитных бурь.

Не следует планировать грандиозные поездки, важные встречи и дела, вызывающие сильное волнение.

Нужно иметь доступ к медицинской помощи ― на тот случай, если станет плохо. Однако ни в коем случае нельзя заниматься самолечением.

Не следует волноваться и ссориться ― стресс негативно влияет на здоровье.

Следует отказаться от тяжелой, жирной и жареной пищи, перенасыщенной холестерином.

Регулярные проветривания помещений и прогулки на свежем воздухе помогут улучшить состояние.

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