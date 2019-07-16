Гороскоп на 17 июля 2019 года это путеводитель по вашему сегодняшнему дню. Как стоит поступить Весам и Скорпионам, рассказывают экстрасенсы СТБ в гороскопе на сегодня. Читайте в материале.

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Овен

Овны, пропишите свои мечты и цели в этот день. Вы даже можете почувствовать себя буквально психологом в этот день, ваши близкие будут делиться с вами своими переживаниями.

Телец

Для творческих Тельцов очень благоприятный период, вы даже придумаете что-то уникальное. В работе также приятные перемены, можете получить премию или вам повысят зарплату.

Близнецы

Близнецы могут найти новую работу в этот период. Или даже стать руководителем, если у вас есть такие амбиции и задатки. Все в ваших руках, помните об этом.

Рак

Раки, сегодня вам стоит поговорить с отцом. Вы сможете понять и простить друг друга, если были разногласия. Да и вообще, навестить родителей вам не мешало бы.

Лев

Львы, вы можете захотеть кардинально изменить внешность сегодня. Разрешите себе сделать желаемое, наденьте лучший наряд и вперёд, покорять мир!

Дева

Сегодня ваши друзья подскажут вам как и где заработать денег, поэтому обязательно к ним прислушайтесь. А также ждите, что скоро к вам приедет друг или вы вместе куда-то махнете.

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Весы

Сегодня Весам стоит заняться профилактикой вашего здоровья. Особенно, если в последнее время с ним были проблемы. Сходите к врачу, не затягивайте этот процесс.

Скорпион

Скорпионы, в личной жизни у вас только положительные события. Почему бы в таком случае не спланировать совместную поездку или организовать классное романтическое свидание?

Стрелец

Стрельцам в этот период предстоит много трансформаций и преодоления страхов. Решайтесь на смелые поступки, преодолевайте свои страхи и забудьте вы наконец-то о прошлом, мечтайте о будущем!

Козерог

Козероги достигнут успеха в своём хобби, пришло время показать себя миру! Ваша карьера идёт полным ходом и вам стоит поговорить с начальством, есть вероятность, что вас повысят.

Водолей

Водолеи, просите максимально выгодные условия, если подписываете с кем-то контракт. Вы сейчас вне конкуренции и можете гнуть свою линию до последнего.

Рыбы

Рыбам приятно баловать себя приятными картинками и пейзажами. Стоит поехать в интересные места для вдохновения. Если нет такой возможности, то сходите на выставку, вам понравиться.

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