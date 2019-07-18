Гороскоп на 19 июля 2019 от экстрасенсов СТБ
Гороскоп на 19 июля 2019 года расскажет, как лучше всего провести пятницу именно вам. Узнайте что интересного принесёт день Козерогам, Рыбам и другим знакам зодиака – читайте гороскоп на сегодня от экстрасенсов СТБ.
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Овен
Овны, сегодня у вас состоится приятный разговор с любимым человеком. Так как скоро грядут большие перемены, делитесь своими мыслями друг с другом, не бойтесь! Также вы готовы стать мамой или папой.
Телец
Тельцы, сегодня благоприятный день для любых сделок по недвижимости и автомобилю. А вот вечером стоит встретиться с друзьями, вам стоит чаще выходить в люди!
Близнецы
Близнецы, ожидайте, что сегодня родственник захочет придти к вам в гости. Может даже остаться на выходные. А вот с матерью стоит поговорить по душам, она поймёт и поддержит.
Рак
Раки, сегодня вам обязательно стоит принимать участие во всех праздниках или мероприятиях, концертах или соревнованиях. Главное не сидеть дома, а тусить по максимуму!
Лев
Львы, сегодня у вас в работе могут появиться новые правила. Вам придётся идти на эксперименты или работать на новом оборудовании. Но ведь вы, Львы, не боитесь сложностей, правда?
Дева
Девы, сегодня стоит устроить маленький корпоратив с коллегами, пятница же! Проведите этот день так, чтобы на выходных хорошенечко отдохнуть и ни за что не париться.
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Весы
Весы, в вашем доме скоро будет праздник, не так ли? Стоит подготовиться к нему заранее и прикупить все необходимое. Можете начинать праздновать уже сегодня, чем пятница не повод?
Скорпион
Скорпионы, вам сегодня признаются в чувствах. Причём это скорее всего будет человек из другого города или страны. Готовы на отношения с ним?
Стрелец
Стрельцы, у вас расстояния в любовной сфере. Радует только, что партнёр должен скоро приехать или вы вместе должны поехать в путешествие. Постарайтесь насладится друг другом по максимуму!
Козерог
Козероги, у вас в этот день может произойти трансформация сознания. Лучше всего сжечь прошлое, чтобы наконец наступило светлое будущее. И не жалейте ни о чем!
Водолей
Водолеи, сегодня вы найдёте для себя хорошее капиталовложение. И самое время оформить сделку по недвижимости или автомобилю, если давно собирались это сделать.
Рыбы
Рыбы, вы чувствуете себя как будто в новой шкуре. Окружающие также начинают замечать изменения. Тогда как насчёт сделать себе селфребрендинг? У вас получится!