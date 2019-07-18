Гороскоп на 19 липня 2019 року розповість, як краще за все провести п’ятницю саме вам. Дізнайтеся що цікавого принесе день Козерогам, Рибам і іншим знакам зодіаку – читайте гороскоп на сьогодні від екстрасенсів СТБ.

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Овен

Овни, сьогодні у вас відбудеться приємна розмова з коханою людиною. Так як скоро грядуть великі зміни, діліться своїми думками один з одним, не бійтеся! Також ви готові стати мамою або татом.

Телець

Тельці, сьогодні сприятливий день для будь-яких рішень щодо нерухомого майна та автомобілю. А от увечері варто зустрітися з друзями, вам варто частіше виходити в люди!

Близнюки

Близнюки, очікуйте, що сьогодні родич захоче прийти до вас в гості. Може навіть залишитися на вихідні. А ось з матір’ю варто поговорити по душам, вона зрозуміє і підтримає.

Рак

Раки, сьогодні вам обов’язково варто брати участь у всіх святах або заходах, концертах або змаганнях. Головне не сидіти вдома, а тусити по максимуму!

Лев

Леви, сьогодні у вас в роботі можуть з’явитися нові правила. Вам доведеться йти на експерименти або працювати на новому обладнанні. Але ж ви, Леви, не боїтеся складнощів, правда?

Діва

Діви, сьогодні варто влаштувати маленький корпоратив з колегами, п’ятниця ж! Проведіть цей день так, щоб на вихідних гарненько відпочити і ні за що не паритися.

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Терези

Терези, в вашому домі скоро буде свято, чи не так? Варто підготуватися до нього заздалегідь і прикупити все необхідне. Можете починати святкувати вже сьогодні, чим п’ятниця не привід?

Скорпіон

Скорпіони, вам сьогодні зізнаються в почуттях. Причому це швидше за все буде людина з іншого міста або країни. Чи готові ви на відносини з ним?

Стрілець

Стрільці, у вас відстані в любовній сфері. Радує тільки, що партнер повинен скоро приїхати або ви разом повинні поїхати в подорож. Постарайтеся отримати насолоду від один одним по максимуму!

Козеріг

Козероги, у вас в цей день може статися трансформація свідомості. Найкраще спалити минуле, щоб нарешті настало світле майбутнє. І не шкодуйте ні про що!

Водолій

Водолії, сьогодні ви знайдете для себе хороше капіталовкладення. І саме час оформити угоду по нерухомості або автомобіля, якщо давно збиралися це зробити.

Риби

Риби, ви відчуваєте себе наче в новій шкурі. Навколишні також починають помічати зміни. Тоді як щодо зробити собі селфребрендінг? У вас вийде!

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