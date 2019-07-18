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Гороскоп на 19 липня 2019 від екстрасенсів СТБ

18.07.2019

Гороскоп на 19 липня 2019 року розповість, як краще за все провести п’ятницю саме вам.  Дізнайтеся що цікавого принесе день Козерогам, Рибам і іншим знакам зодіаку – читайте гороскоп на сьогодні від екстрасенсів СТБ.

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Овен

 Овни, сьогодні у вас відбудеться приємна розмова з коханою людиною.  Так як скоро грядуть великі зміни, діліться своїми думками один з одним, не бійтеся!  Також ви готові стати мамою або татом.

 Телець

 Тельці, сьогодні сприятливий день для будь-яких рішень щодо нерухомого майна та автомобілю.  А от увечері варто зустрітися з друзями, вам варто частіше виходити в люди!

 Близнюки

 Близнюки, очікуйте, що сьогодні родич захоче прийти до вас в гості.  Може навіть залишитися на вихідні. А ось з матір’ю варто поговорити по душам, вона зрозуміє і підтримає.

 Рак

 Раки, сьогодні вам обов’язково варто брати участь у всіх святах або заходах, концертах або змаганнях.  Головне не сидіти вдома, а тусити по максимуму!

 Лев

 Леви, сьогодні у вас в роботі можуть з’явитися нові правила.  Вам доведеться йти на експерименти або працювати на новому обладнанні.  Але ж ви, Леви, не боїтеся складнощів, правда?

 Діва

 Діви, сьогодні варто влаштувати маленький корпоратив з колегами, п’ятниця ж!  Проведіть цей день так, щоб на вихідних гарненько відпочити і ні за що не паритися.

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Терези

Терези, в вашому домі скоро буде свято, чи не так?  Варто підготуватися до нього заздалегідь і прикупити все необхідне.  Можете починати святкувати вже сьогодні, чим п’ятниця не привід?

 Скорпіон

 Скорпіони, вам сьогодні зізнаються в почуттях.  Причому це швидше за все буде людина з іншого міста або країни.  Чи готові ви на відносини з ним?

 Стрілець

 Стрільці, у вас відстані в любовній сфері.  Радує тільки, що партнер повинен скоро приїхати або ви разом повинні поїхати в подорож.  Постарайтеся отримати насолоду від один одним по максимуму!

 Козеріг

 Козероги, у вас в цей день може статися трансформація свідомості.  Найкраще спалити минуле, щоб нарешті настало світле майбутнє. І не шкодуйте ні про що!

 Водолій

 Водолії, сьогодні ви знайдете для себе хороше капіталовкладення.  І саме час оформити угоду по нерухомості або автомобіля, якщо давно збиралися це зробити.

Риби

 Риби, ви відчуваєте себе наче в новій шкурі.  Навколишні також починають помічати зміни. Тоді як щодо зробити собі селфребрендінг?  У вас вийде!

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