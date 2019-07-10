Любовний гороскоп на липень 2019 року розповість, що вам приготував Амур. Кого зі знаків зодіаку чекають романтичні пригоди, а кому потрібно побоюватися раптових зв’язків? Як складуться справи в особистому житті, розповів експерт програми «Слідство ведуть екстрасенси» Хаял Алекперов.

Любовний гороскоп на липень 2019 — Овни

У липні Овнам краще не проявляти надмірної ініціативи і наполегливості у сфері особистих стосунків. Ваші старання та завзяття можуть принести зворотний результат — у вигляді клопоту і невиправданих претензій партнера. Порада зірок: частіше поступатися коханій людині. Самотнім серцям не варто сидіти склавши руки. Ви можете проґавити приємне та перспективне знайомство.

Любовний гороскоп на липень 2019 — Тельці

Цей місяць обіцяє кардинальні зміни в особистому житті Тельців. Любов може застати вас зненацька навіть у черзі на касі супермаркету. А тому намагайтеся завжди виглядати на всі сто. Щодо сімейних знаків, то тут краще уникати з’ясувань стосунків з коханою людиною, оскільки конфлікт може бути затяжним.

Любовний гороскоп на липень 2019 — Близнюки

Зірки обіцяють Близнюкам гармонію та взаєморозуміння у стосунках з партнером. Саме час обговорити важливі питання. Ви легко прийдете до спільного знаменника. Самотнім серцям варто уважніше придивитися до свого оточення. Можливо, ви не помічаєте своє кохання.

Любовний гороскоп на липень 2019 — Раки

Тяга Раків до замовчуванням образ у цей період може стати головним каменем спотикання у стосунках з другою половинкою. Порада зірок: частіше говорити з коханими начистоту. Адже партнер не вміє читати думки та вгадувати ваші бажання. Самотнім серцям зірки обіцяють перспективні побачення. Головне — знаходити час на них у тісному робочому графіку.

Любовний гороскоп на липень 2019 — Леви

Цього місяця Леви можуть бути настільки втягнуті у кар’єрні питання, що особиста сфера може відійти далеко на другий план. Щоб уникнути сварок та непорозумінь із партнером, приділяйте йому увагу і не уникайте відвертих розмов. Щодо самотніх Левів, то у липні їх чекає маса нових знайомств. І хоч до кардинальних змін у житті вони навряд чи приведуть, нудьгувати вам точно не доведеться.

Любовний гороскоп на липень 2019 — Діви

У особистому житті зірки обіцяють сімейним Дівам ідилію. Це чудовий привід прояснити колишні непорозуміння та недомовки. Самотнім серцям про себе можуть нагадати минулі стосунки. Як би не хотілося піддатися почуттю ностальгії, пам’ятайте, що лише відпустивши минуле, зможете зробити крок назустріч майбутньому щастю.

Любовний гороскоп на липень 2019 — Терези

Липень може стати вельми напруженим у сфері особистих стосунків. Щоб уникнути можливих сварок з коханими, будьте стриманішими. Постарайтеся направити свою енергію у потрібне русло. Зірки обіцяють чималі успіхи у творчості. Самотнім серцям не варто відхиляти запрошення друзів погуляти та розвіятися — вас чекають інтригуючі знайомства.

Любовний гороскоп на липень 2019 — Скорпіони

Липень для Скорпіонів — сприятливий період, щоб обговорити з партнером важливі питання та перевести стосунки на новий рівень. Зрозуміти один одного вам не становитиме труднощів. Самотнім Скоріпонам варто бути обережнішими з новими знайомствами на початку місяця. Ви можете неправильно сприймати події, що відбуваються, видаючи бажане за дійсність.

Любовний гороскоп на липень 2019 — Стрільці

Не варто скаржитися на відсутність пристрасті та романтики у стосунках. Порада зірок: взяти ініціативу у свої руки! Влаштуйте романтичну вечерю, раптове побачення або порадуйте кохану людину подарунком. Відповідний крок з боку другої половинки не змусить себе чекати!

Любовний гороскоп на липень 2019 — Козероги

Розташування небесних тіл обіцяє Козерогам нові знайомства та романтичні побачення. Але намагайтеся не квапити події, щоб уникнути прикрих розчарувань. Сімейним представникам знака зірки категорично не радять влаштовувати партнеру випробувань на ревнощі – можете спровокувати серйозний конфлікт.

Любовний гороскоп на липень 2019 — Водолії

Намагайтеся більше уваги приділяти вирішенню побутових та сімейних питань. Вашу зайнятість у сфері кар’єри близькі можуть сприйняти як байдужість, що спричинить за собою образи та сварки. Самотні Водолії опиняться у центрі уваги протилежної статі. А тому флірт та романтичні знайомства їм гарантовані.

Любовний гороскоп на липень 2019 — Риби

У цьому місяці Риб накриє хвилею романтики. Незважаючи на те, чи вільне серце представників знака, чи зайняте, нові знайомства та компліменти від протилежної статі не змусять себе чекати. А це чудовий привід зайнятися собою, пробігтися по магазинах у пошуках обновок.

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