Гороскоп на липень 2019 року від Хаяла Алекперова

Гороскоп на липень 2019 року розповість, що вам приготував другий місяць літа. На що варто звернути увагу, а чого уникати? І коли втілити всі задумані плани? Дізнайтеся в гороскопі на липень 2019 року від екстрасенса й експерта проекту «Слідство ведуть екстрасенси» Хаяла Алекперова.

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Гороскоп на липень 2019 – Овни

Зірки радять звернути увагу на стан свого організму. Безтурботне ставлення представників цього знака до легких недуг і поганого самопочуття може привести до неприємних наслідків. А тому намагайтеся мати повноцінний нічний сон, займатися спортом і правильно харчуватися. У сфері особистих стосунків Овнів очікують позитивні зміни. Місяць обіцяє чимало романтичних сюрпризів і затишних побачень, як вільним представникам знаку, так і тим, чиє серце вже зайняте.

Гороскоп на липень 2019 – Тельці

Ваша впевненість у собі, чарівність і комунікабельність цього місяця допоможе познайомитися з корисними людьми. Не виключено, що на вашому шляху зустрінеться людина, яка у подальшому стане надійним партнером або союзником. Але ось у справах сердечних, зірки радять уникати відвертих розмов з людьми, в яких ви не впевнені. Є велика ймовірність стати жертвою пліток.

Гороскоп на липень 2019 – Близнюки

Будьте обережнішими у побуті. Перестановка меблів, і навіть звичайне прибирання можуть виявитися для вас травмонебезпечними. А тому намагайтеся поспішати повільно і не відмовляйтеся від допомоги близьких людей. Друга половина місяця буде вдалою для будь-якого роду фінансових інвестицій. Покупки будуть вигідними, а грошові вкладення – прибутковими. Що стосується особистого життя, то тут краще уникати образливих висловлювань на адресу коханої людини. Навіть з маленької іскри в цей час може розгорітися серйозний скандал.

Гороскоп на липень 2019 – Раки

Намагайтеся не озиратися на колишні помилки. Страх їх повторити може стати головною перешкодою на вашому шляху у цей період. Сміливіше рухайтеся вперед і зберігайте оптимізм. Зараз багато що залежить від вашого настрою. Сімейним Ракам зірки радять частіше поступатися в суперечках своєму партнеру, щоб уникнути серйозних конфліктів.

Гороскоп на липень 2019 – Леви

Цей місяць – відмінний час для Левів, щоб зайнятися своїм саморозвитком. У представників цього знаку нарешті з’явиться час на вирішення тих справ і питань, які вони подовгу відкладали. А тому варто записатися до автошколи, на курси іноземної мови або кулінарний майстер-клас. Наприкінці місяця зірки радять ощадливіше ставитися до фінансів – можливі непередбачені витрати.

Гороскоп на липень 2019 – Діви

Як би не хотілося працьовитим Дівам вичавити максимум зі свого організму, стрибнути вище голови неможливо. Тож щоб уникнути тотальної втоми, дратівливості й нервового розладу, краще частіше відпочивати і переключатися. Невелика незапланована подорож, або навіть похід у кіно стануть відмінною розрядкою та надихнуть вас на нові звершення. Що стосується самотніх сердець, то в середині місяця їм варто бути обережними з новими знайомствами. Не поспішайте відкривати серце – велика ймовірність розчарування.

Гороскоп на липень 2019 – Терези

Липень – період кардинальних змін у житті Терезів. Представники цього знаку можуть наважитися на відчайдушний ризик і навіть повернути своє життя на 180 градусів. Але зірки радять все ж бути вдумливими і не рубати зопалу. Обговорюйте ваші плани з близькими людьми. Наприкінці місяця зірки обіцяють Терезам прибуток. Чудовий привід порадувати себе новими покупками.

Гороскоп на липень 2019 – Скорпіони

Цей місяць – відмінний час для Скорпіонів, щоб проявити ініціативу і творчий підхід у професійній сфері. Навіть з нестандартними завданнями представники цього знаку зможуть впоратися на «ура». Крім того, Скорпіони в липні зможуть з легкістю домовитися з ким завгодно і про що завгодно. Настав час поговорити з керівництвом з приводу вашої пропозиції.

Гороскоп на липень 2019 – Стрільці

Сімейним Стрільцям зірки радять не піддавати свої стосунки випробуванню на міцність. Навіть невинний флірт з представниками протилежної статі стане вагомим приводом для ревнощів партнера. У той час як для самотніх представників знаку, липень – час романтичних побачень і перспективних знайомств. Не проґавте свій шанс стати щасливим.

Гороскоп на липень 2019 – Козероги

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Початок місяця для Козерогів може складатися не найкращим чином. Раз у раз про себе будуть нагадувати старі помилки. Але властиві представникам цього знаку завзятість та цілеспрямованість допоможуть впоратися з усіма проблемами. Ближче до середини липня настане сприятливий період для початку нових справ, в першу чергу пов’язаних з науковою роботою, дослідженнями або навчанням. Вам вдається справити хороше враження на людей, думка яких для вас є важливою.

Гороскоп на липень 2019 – Водолії

У липні Водоліїв чекає чимало важливих зустрічей і нових знайомств. Будьте готові до того, що більшість рішень вам доведеться приймати тут і зараз. У іншому випадку можете багато втратити. Кінець місяця – прекрасний час для експериментів із зовнішністю. Нова стрижка або оновлений гардероб будуть дуже доречними.

Гороскоп на липень 2019 – Риби

Розташування небесних тіл сприятиме успіхам у кар’єрі Риб. А тому зірки радять посилено працювати, щоб отримати гарну віддачу від своєї роботи. Також цей місяць сприятливий для змін – можна зробити ремонт, переїзд або попрощатися зі своїми шкідливими звичками. У будь-якому випадку старання приведуть до успіху.

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