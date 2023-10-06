Якого числа Хелловін у 2023 році

Коли Хелловін і як його відсвяткувати

Якщо ви вже думаєте про те, якого числа Хелловін 2023 і як провести його цікаво – ця стаття для вас! В Україні святкування тільки набирає популярності, залучаючи все більше шанувальників і критиків. Про те, як зароджувалося свято у світі, читайте в матеріалі STB.UA.

Історія

Кельтське свято Хелловін або Ніч напередодні Дня всіх святих відзначають щороку в ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Племена, які проживають на території сучасних Ірландії, Шотландії та Англії, ділили рік на два сезони – зиму та літо, і 31 жовтня був останнім днем ​​року. Згідно з традиціями, саме в ніч з 31 жовтня на 1 листопада злі духи проникали у світ людей. Для того, аби захиститися від них, було прийнято вбиратися у страшні костюми.

У 19 столітті багато ірландців, шотландців та англійців емігрували до Нового Світу. Свято перекочувало разом з ними і на сьогоднішній день з найбільшим розмахом Хелловін відзначають в США та Канаді. А справжніми столицями свята стали Нью-Йорк та Лос-Анджелес.

Як відзначають Хелловін

В Україні свято відзначають порівняно недавно, але Хелловін вже встигли полюбити усі – від малого до великого. Найбільш активно його відзначає молодь. Відзначати свято можна вдома – багато людей влаштовують посиденьки, дивляться страшні фільми і розповідають моторошні історії при світлі свічок. Найпопулярніші костюми в Ніч на передодні Дня всіх святих – відьми, чорти, привиди, вампіри, а також негативні персонажі з мультиків та фільмів.

Атрибути свята Хелловін

Підготовка до Хелловіну починається задовго до самого свята. Люди, які відзначають свято, прикрашають свої квартири гарбузами, штучним павутинням, свічками і сухим листям. Традиційними кольорами свята вважаються помаранчевий і чорний. Атрибутику Хелловіну напередодні свята можна як зробити своїми руками, так і купити в будь-якому супермаркеті.

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На Хелловін люди також готують запечені яблука з корицею, пироги, солодощі і прикрашають їх особливим чином – малюють глазур’ю прививід, павуків, павутиння.

За традицією солодощі прийнято роздавати дітям, які ходять по домівках і вимовляють фразу «Trick or Treat» («Солодощі або шкода»).

Не обійтися на Хелловін і без головного атрибуту свята – Світильника Джека, якого роблять з круглого гарбуза і ставлять всередину свічку.

Звідки з’явився Світильник Джека

Традиція вирізати страшне обличчя з гарбуза існує вже багато століть. Існує легенда про жадібного коваля і п’яницю Джека, який тричі обдурив диявола і виторгував собі довгі роки безтурботного життя, а також обіцянку не претендувати на його душу після смерті. Коли п’яниця помер, в рай його душа також не потрапила. Джек був змушений поневірятися по землі в очікуванні Судного дня, освітлюючи собі дорогу шматочком вугілля, який він поклав в порожню гарбузову головку. Таким чином Світильник Джека за кельтською традиціэю вважався ліхтарем, який допомагає душам знайти шлях до чистилища.

Зараз же вважається, якщо ліхтар з гарбуза у вигляді злого обличчя поставити на поріг свого будинку – він буде відганяти злих духів.

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До Хелловіну можна спостерігати різноманітне ставлення: хтось називає свято «чужим», хтось нарікає на небезпечну імітацію нечистої сили, а хтось з нетерпінням чекає тієї ночі, коли можна перетворитися на вампіра або зомбі.

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