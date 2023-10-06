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Когда Хэллоуин и как его отпраздновать

06.10.2023

Если вы уже думаете о том, какого числа Хэллоуин 2023 и как провести его интересно эта статья для вас! В Украине празднество только набирает популярности, привлекая все больше почитателей и критиков.  О том, как зарождался праздник в мире, читайте в материале STB.UA.

Какого числа Хэллоуин в 2023 году

История

Кельтский праздник Хэллоуин или Ночь накануне Дня всех святых отмечают ежегодно в ночь с 31 октября на 1 ноября. Племена, проживающие на территории современных Ирландии, Шотландии и Англии, делили год на два сезона — зиму и лето, и 31 октября был последним днем в году. Согласно традициям, именно в ночь с 31 октября на 1 ноября злые духи проникали в мир людей. Для того, чтобы защититься от них, было принято наряжаться в страшные костюмы.

В 19 веке многие ирландцы, шотландцы и англичане эмигрировали в Новый Свет. Праздник перекочевал вместе с ними и на сегодняшний день с самым большим размахом Хэллоуин отмечают в США и Канаде. А настоящими столицами праздника стали Нью-Йорк и Лос-Анджелес.

Как отмечают Хэллоуин

В Украине праздник отмечают сравнительно недавно, но Хэллоуин уже успели полюбить все от мала до велика. Наиболее активно его отмечает молодежь. Отмечать его можно и дома – многие устраивают встречи с друзьями, где смотрят страшные фильмы и рассказывают леденящие душу истории при свечах. Самые популярные костюмы в Ночь на кануне Дня всех святых – ведьмы, дьяволы, приведения, вампиры, а также отрицательные персонажи из мультиков и фильмов.

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Атрибуты праздника Хэллоуин

Подготовка к Хэллоуину начинается задолго до самого праздника. Люди, отмечающие праздник, украшают свои квартиры тыквами, искусственной паутиной, свечами и сухими листьями. Традиционными цветами праздника считаются оранжевый и черный. Атрибутику Хэллоуина накануне праздника можно как сделать своими руками, так и купить в любом супермаркете.

На Хэллоуин люди также готовят запеченные яблоки с корицей, пироги, сладости и украшают их под стать празднику рисуют глазурью приведения, пауков, паутину и т. п.

Какого числа Хэллоуин в 2023 году

По традиции сладости принято раздавать детям, которые ходят по домам и произносят фразу «Trick or Treat» («Сладость или гадость»).

Не обойтись на Хэллоуин и без главного атрибута праздника  – Светильника Джека, которого делают из круглой тыквы и ставят внутрь свечу.

Откуда появился Светильник Джека

Традиция вырезать страшное лицо из тыквы существует уже много веков. Существует легенда о жадном кузнеце и пьянице Джеке, который трижды обманул дьявола и выторговал себе долгие годы беззаботной жизни, а также обещание не претендовать на его душу после смерти. Когда пьяница умер, в рай его душа также не попала. Джек был вынужден скитаться по земле в ожидании Судного дня, освещая себе дорогу кусочком угля, который он положил в пустую тыквенную головку. Таким образом Светильник Джека по кельтской традиции считался фонарем, который помогает душам найти путь в чистилище.

Сейчас же считается, что если фонарь из тыквы в виде злого лица поставить на порог своего дома он будет отгонять злых духов.

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К Хэллоуину можно наблюдать самое разное отношение: кто-то называет праздник «чужим», кто-то сетует на опасную имитацию нечистой силы, а кто-то с нетерпением ожидает той ночи, когда можно превратиться в вампира или зомби.

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