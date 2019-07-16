Гороскоп на 17 липня 2019 роки це путівник по вашому сьогоднішньому дню. Як варто вчинити Терезам і Скорпіонам, розповідають екстрасенси СТБ в гороскопі на сьогодні. Читайте в матеріалі.

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Овен

Овни, пропишіть свої мрії та цілі в цей день. Ви навіть можете відчути себе буквально психологом в цей день, ваші близькі будуть ділитися з вами своїми переживаннями.

Телець

Для творчих Тельців дуже сприятливий період, ви навіть придумаєте щось унікальне. В роботі також приємні зміни, можете отримати премію або вам підвищать зарплату.

Близнюки

Близнюки можуть знайти нову роботу в цей період. Або навіть стати керівником, якщо у вас є такі амбіції і задатки. Все в ваших руках, пам’ятайте про це.

Рак

Раки, сьогодні вам варто поговорити з батьком. Ви зможете зрозуміти і пробачити один одного, якщо були розбіжності. Та й взагалі, відвідати батьків вам не завадило б.

Лев

Леви, ви можете захотіти кардинально змінити зовнішність сьогодні. Дозвольте собі зробити бажане, одягніть кращий наряд і вперед, підкорювати світ!

Діва

Сьогодні ваші друзі підкажуть вам як і де заробити грошей, тому обов’язково до них прислухайтеся. А також чекайте, що скоро до вас приїде друг або ви разом кудись махнете.

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Терези

Сьогодні Терезам варто зайнятися профілактикою вашого здоров’я. Особливо, якщо останнім часом з ним були проблеми. Сходіть до лікаря, не затягуйте цей процес.

Скорпіон

Скорпіони, в особистому житті у вас тільки позитивні події. Чому б у такому разі не спланувати спільну поїздку або організувати класне романтичне побачення?

Стрілець

У Стрільців в цей період має бути багато трансформацій і подолання страхів. Наважуйтесь на сміливі вчинки, долайте свої страхи і забудьте ви нарешті про минуле, мрійте про майбутнє!

Козеріг

Козероги досягнуть успіху в своєму хобі, прийшов час показати себе світу! Ваша кар’єра йде повним ходом і вам варто поговорити з начальством, є ймовірність, що вас підвищать.

Водолій

Водолії, просіть максимально вигідні умови, якщо підписуєте з кимось контракт. Ви зараз поза конкуренцією і можете гнути свою лінію до останнього.

Риби

Рибам приємно балувати себе приємними картинками і пейзажами. Варто поїхати в цікаві місця для натхнення. Якщо немає такої можливості, то сходіть на виставку, вам має сподобатися.

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