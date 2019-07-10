Графік магнітних бур на липень 2019 року
Природа і безліч її явищ завжди впливали на людей. Графік магнітних бур на липень 2019 року від екстрасенсів СТБ підкаже вам, в який період очікувати різкого погіршення самопочуття, а коли – поліпшення здоров’я. Читайте в матеріалі, коли магнітні бурі в липні 2019 року матимуть особливий вплив на нас і як саме з цим справлятися.
Прогноз магнітних бур на липень 2019 року
В середині літа на Землю обрушаться чотири активні магнітні бурі. Ще десять магнітних коливань вплинуть на здоров’я та настрій, але не будуть такими відчутними і небезпечними.
Перша дуже сильна буря очікується вже 4 липня. Крім цієї дати, складними стануть також 20, 25 і 29 липня. Якщо ви дуже метеозалежна людина, то уникайте вживання жирної, солоної та копченої їжі, а також не вживайте алкоголь і газовані напої. Більше рухайтеся і пийте багато води.
Слабкі магнітні коливання припадуть на 3, 7, 8, 12, 13, 16, 18, 21, 26, 28 липня. У ці дні обов’язково більше часу проводьте на вулиці, намагайтеся не нервувати.
Під час магнітних бур виникають певні яскраво виражені симптоми:
- сонливість
- різкі перепади настрою і погіршення самопочуття
- підвищена дратівливість
- неуважність
Як уберегти себе від негативного впливу магнітних бур:
- дотримуйтеся режиму сну
- пийте достатньо води
- більше бувайте на свіжому повітрі
- уникайте стресу
- правильно харчуйтеся