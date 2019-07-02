Гороскоп на 3 липня 2019 року може розповісти вам багато цікавого. Як найкраще провести день Овнам і що на любовному фронті у Раків, розповідають екстрасенси СТБ. Читайте гороскоп на сьогодні в матеріалі.

Більше на тему: Гороскоп на липень 2019 року від Хаяла Алекперова

Овен

Овнам в цей день захочеться закритися і відсторонитися від всього світу. Дозвольте собі це зробити. А якщо вам потрібно бути в колективі, то просто візьміть собі чай або каву, одягніть навушники і пориньте в свою атмосферу.

Телець

Тельці, у вас в житті можуть бути складнощі із законом або проблеми в плані бюрократії. Швидше за все вам потрібна буде сьогодні важливий папірець і через це доведеться побігати по держустановах.

Близнюки

Близнюкам сьогодні варто не боятися брати на себе відповідальність. Починайте займатися великим бізнесом або проектом, які іншим не під силу. У вас точно все вийде.

Рак

Раки, постарайтеся сьогодні уникати конфлікту в особистому житті. Тим більше, якщо у вас день народження не за горами. Також не доводьте до серйозних розмов і не просіть дати обіцянки, сьогодні не знайдете компроміс.

Лев

Леви, зовсім скоро у вас буде день народження, тому сьогодні ви можете зробити висновки за рік. Проведіть роботу над помилками, подумайте, де ви могли б стати краще. І обов’язково вибачте всіх, кого ви образили і хто образив вас.

Діва

Діви, сьогодні ви захочете закритися від усіх. Можете і зовсім втратити інтерес до роботи, до навчання, до подальшого розвитку. Вам буде здаватися, що це все даремно. Але пам’ятайте, що шлях до зірок часто через терни.

Більше на тему: Місячний календар вдалих днів на липень 2019 року від Хаяла Алекперова

Терези

Терези, ви будуєте собі зараз наполеонівські плани з підкорення світу. І відчуваєте через це величезну відповідальність. А якщо ви найманий працівник, то чекайте приємну розмову з начальством, де вам можуть запропонувати підвищення.

Скорпіон

Скорпіони, ви досягли хороших успіхів в своєму хобі. Вам необхідно продемонструвати свої таланти світу, приймайте участь в конкурсах і змаганнях, виставках і заходах, влаштуйте фотосесію або зніміть відео. У вас буде величезний успіх, якщо ви це зробите!

Стрілець

У Стрільців у цей період ефективно підуть всі справи, пов’язані з особистим бізнесом. Якщо у вас своєї справи поки немає, то не бійтеся її починати, можете навіть взяти кредит по потребі.

Козеріг

Козероги, сьогодні вам краще утриматися від невиправданого ризику. Ваш тиждень буде у вогні. Все навколо чомусь ламається, падає, вибухає. Будьте обережні, тому що можуть дати про себе знати старі болячки.

Водолій

Водолії, нарешті у вас з’явиться особисте життя! В цей день вам можуть зізнатися в почуттях і зробити подарунок. Після цього відбудеться серйозна розмова, з якої ви дізнаєтеся які плани будує партнер щодо ваших стосунків.

Риби

Риби, вам потрібна перебудова і революція на роботі. Пора міняти статути, які вам так не подобаються. Хоча колеги розділятися на два типи, адже багато хто явно боїться змін і вважає за краще нічого не міняти.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ