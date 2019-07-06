Гороскоп на 7 июля 2019 года приготовил для вас интересные события. Как лучше всего провести этот выходной Овнам и Козерогам – читайте в гороскопе на сегодня от экстрасенсов СТБ.

Больше по теме: Лунный календарь удачных дней на июль 2019 года от Хаяла Алекперова

Овен

Овны, на протяжении долгого времени вы искали себя. Сегодня вы поймете, что смогли это сделать. Если спокойно сядете и разберетесь со своими мыслями, то сможете отличить свой путь от ложного.

Телец

Тельцы, сегодня вам, как никогда, будет свойственен альтруизм. Вам придется вечно спасать своих друзей из разных неприятностей. Они же привыкли, что могут всегда на вас положиться.

Близнецы

Близнецы, сегодня вами может заинтересоваться один очень влиятельный человек. В какой сфере жизни будет эта встреча – звезды умалчивают. Но ждите, что вам сделают предложение, от которого будет трудно отказаться.

Рак

Раки, сегодня вы будете блистать идеями. Вы сможете придумать новый бизнес или новый источник дохода в другом городе, который в будущем принесет вам финансовую стабильность. Открывайте в себе новые таланты, не бойтесь.

Лев

Львы, сегодня благоприятное время для любых процедур или сложных медицинских изменений во внешности. Вы можете захотеть пойти на эксперименты. Но будьте осторожны, не принимайте решений сгоряча, потом можете пожалеть.

Дева

Девы, вам необходим отпуск. Если вы его еще не брали, то завтра на вас нападет апатия. Лучше возьмите больничный и обратитесь к врачу, например, сходите к психологу, если хотите выговориться. А вот серьезных решений желательно не принимать.

Больше по теме: Любовный гороскоп на июль 2019 года от Хаяла Алекперова

Весы

Весы, сегодня проведите день с любимым человеком. У вас снова благоприятный день для зачатия, если вы хотите сейчас ребенка. Если нет, то можете помочь партнеру по работе или он снова как-то поможет вам.

Скорпион

Скорпионы, сегодня устройте романтическую обстановку сами. Это поможет вам услышать желаемые слова, например, предложение выйти замуж. Не бойтесь проявлять свои чувства и вам обязательно ответят взаимностью. Либо ждите приглашения на чью-то свадьбу.

Стрелец

Стрельцы, отдохните сегодня. Если есть возможность – отключите телефон и не садитесь за ноутбук, вы слишком много времени проводите в гаджетах, забывая о реальной жизни.

Козерог

Козероги, сегодня вы можете захотеть полностью изменить свою жизнь. Если бы была возможность переродиться, вы бы точно ею воспользовались. Но у вас одна жизнь и стоит распоряжаться ею мудро. Если что-то вас не устраивает – меняйте это.

Водолей

Водолеи, сегодня вы сами можете оказаться перед выбором. Вполне возможно, что у вас есть симпатия к кому-то другому и вы не знаете, кого выбрать. Сегодня вам не удастся закончить эту историю и сделать выбор, но вы поймете, что больше так продолжаться не может.

Рыбы

Рыбы, вы можете смело демонстрировать свои успехи в изменении внешности. Ваш новый образ или улучшенная фигура стоят того, чтобы об этом узнали. Не стесняйтесь выкладывать фото в интернет. И продолжайте заниматься, ведь ваш режим и питание дают результаты.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ