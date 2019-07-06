Гороскоп на 7 липня 2019 року приготував для вас цікаві події. Як найкраще провести цей вихідний Овнам і Козерогам – читайте в гороскопі на сьогодні від екстрасенсів СТБ.

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Овен

Овни, протягом тривалого часу ви шукали себе. Сьогодні ви зрозумієте, що змогли це зробити. Якщо спокійно сядете і розберетеся зі своїми думками, то зможете відрізнити свій шлях від помилкового.

Телець

Тельці, сьогодні вам, як ніколи, буде властивий альтруїзм. Вам доведеться вічно рятувати своїх друзів з різних неприємностей. Вони ж звикли, що можуть завжди на вас покластися.

Близнюки

Близнюки, сьогодні вами може зацікавитися одна дуже впливова людина. В якій сфері життя буде ця зустріч – зірки мовчать. Але чекайте, що вам зроблять пропозицію, від якої буде важко відмовитися.

Рак

Раки, сьогодні ви будете блищати ідеями. Ви зможете придумати новий бізнес або нове джерело доходу в іншому місті, яке в майбутньому принесе вам фінансову стабільність. Відкривайте в собі нові таланти, не бійтеся.

Лев

Леви, сьогодні сприятливий час для будь-яких процедур або складних медичних змін у зовнішності. Ви можете захотіти піти на експерименти. Але будьте обережні, не приймайте рішень зопалу, потім можете пошкодувати.

Діва

Діви, вам необхідна відпустка. Якщо ви її ще не брали, то завтра на вас нападе апатія. Краще візьміть лікарняний і зверніться до лікаря, наприклад, сходіть до психолога, якщо хочете виговоритися. А ось серйозних рішень бажано не приймати.

Терези

Терези, сьогодні проведіть день з коханою людиною. У вас знову сприятливий день для зачаття, якщо ви хочете зараз дитину. Якщо ні, то можете допомогти партнеру по роботі або він знову якось допоможе вам.

Скорпіон

Скорпіони, сьогодні влаштуйте романтичну обстановку самі. Це допоможе вам почути бажані слова, наприклад, пропозицію вийти заміж. Не бійтеся проявляти свої почуття і вам обов’язково дадуть відповідь взаємністю. Або чекайте запрошення на чиєсь весілля.

Стрілець

Стрільці, відпочиньте сьогодні. Якщо є можливість – вимкніть телефон і не сідайте за ноутбук, ви занадто багато часу проводите в гаджетах, забуваючи про реальне життя.

Козеріг

Козероги, сьогодні ви можете захотіти повністю змінити своє життя. Якби була можливість переродитися, ви б точно нею скористалися. Але у вас одне життя і варто розпоряджатися ним мудро. Якщо щось вас не влаштовує – міняйте це.

Водолій

Водолії, сьогодні ви самі можете опинитися перед вибором. Цілком можливо, що у вас є симпатія до когось іншого і ви не знаєте, кого вибрати. Сьогодні вам не вдасться закінчити цю історію і зробити вибір, але ви зрозумієте, що більше так тривати не може.

Риби

Риби, ви можете сміливо демонструвати свої успіхи у зміні зовнішності. Ваш новий образ або поліпшена фігура варті того, щоб про це дізналися. Не соромтеся викладати фото в інтернет. І продовжуйте займатися, адже ваш режим і харчування дають результати.

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