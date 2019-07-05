Гороскоп на 5 июля 2019 года откроет перед вами все карты этого дня. Как лучше всего провести эту пятницу Стрельцам и что на работе у Рыб – читайте в гороскопе на сегодня от экстрасенсов СТБ.

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Овен

Овны, сегодня откроются глаза на вещи, которые вы не замечали ранее. Вы получите ответы на все свои вопросы и поймёте наконец, к чему был весь этот опыт и эти испытания. Прислушайтесь к себе.

Телец

Тельцы, в этот день судебные решения не оправдают ваши ожидания и будут не в вашу пользу. Вам лучше заняться чем-то новым, каким-то исследованием, экспериментом или просто новым направлением в работе.

Близнецы

Близнецы, сегодня вам нужно не бояться и заключить ту самую сделку века, которая поменяет ваше будущее. Чтобы все прошло хорошо, вам нужно поменять своё отношение к деньгам. Тогда у вас начнется финансово успешный период.

Рак

Раки, у вас непредвиденные финансовые траты и могут даже быть аварийные ситуации. Вам необходимо вернуть все долги, тем более если скоро у вас день рождения. Начните все с чистого листа.

Лев

Львы, ждите, что в бизнесе снова будет подъем и развитие. Вы потеряли страх и не боитесь набирать высоту. Видимо, вам даже море по колена!

Дева

Девы, у вас сегодня непростой день. Вас может обмануть близкий человек или вы узнаете правду от родни, от которой не будете в восторге. Кроме этого, сегодня и ваш обман может раскрыться, поэтому избавляйтесь от компромата, из-за которого могут прочесть вашу переписку.

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Весы

Весы, у вас с коллегами до сих пор приятные отношения и хорошая рабочая обстановка. Сегодня даже могут появиться новые люди в коллективе, с которыми вы также найдете общий язык. Вы везде свой человек!

Скорпион

Скорпионы, если вы начнете активно заниматься своим продвижением, то о вас может узнать весь мир. Запустите сегодня рекламу и популярность ваша или вашего бренда вырастет в несколько раз. Поэтому не удивляйтесь, если вас узнают в сети или на улице.

Стрелец

Стрельцы, сегодня полезно будет заняться вопросами страхования, возвратом долгов или вопросами наследства. Решите проблему с банком, если такая есть, чтобы она не гложила вас дальше.

Козерог

Козероги, расплатитесь со всеми долгами, если такие есть, потому что совсем скоро банк может ухудшить условия соглашения. Кредит в этот период также лучше не брать, ответственность за чужое имущество тоже, можете его испортить и придется платить.

Водолей

Водолеи, в этот период у вас может быстро начаться роман и так же быстро закончиться. Вы не будете проявлять доверие, если узнаете о человеке неприятную правду. И скорее всего, дальше будет только хуже.

Рыбы

Рыбы, на работе, как всегда, получите пустые обещания о дополнительных бонусах и удобствах, вот только они не становятся реальностью. Могут даже уволить кого-то из ваших коллег и вам придется работать за двоих. В такой обстановке вы и сами готовы уволиться, но стоит ли?

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