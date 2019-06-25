Лунный календарь удачных дней на июль 2019 года от Хаяла Алекперова
25.06.2019
Когда лето в самом разгаре, нужно использовать все возможности для воплощения мечт в реальность. Лучшим советником для этого будет лунный календарь удачных дней на июль 2019 года. Узнайте в материале, какие дни будут самыми благоприятными в июле.
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Хаял Алекперов утверждает, что самые удачные дни в июле 2019 года – это 6, 10 и 13 июля. Вести дела в эти дни будет особенно легко и удачно. Без сомнений также планируйте на эти дни перелеты и поездки, вы будете в восторге!
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Удачные дни в июле 2019 года для покупок и траты денег
- Дни, когда можно давать в долг: 23 июля.
- День, когда лучше всего отдать долги: 10, 19 июля.
- Дни, когда нужно пересчитывать деньги для улучшения финансового благосостояния: 7 июля.
- Хороший день, чтобы брать деньги в долг: 25, 29 июля.
- Правильные дни для покупки кошелька: 21 июля.
- Хорошие дни для покупки подарков: 6 июля.
Удачные дни для свадьбы и семьи в июле 2019 года
- Удачные дни для свадьбы и венчания: 7, 8, 9, 12, 14, 19, 26 июля.
- Подходящие дни для зачатия ребенка: 2-4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 18, 23-25, 27-29, 31 июля.
Удачные дни для посещения врача в июле 2019 года
- Дни, подходящие для хирургических операций: 20-22, 26-29 июля.
- Удачные дни для лечения и удаления зубов: 30, 31 июля.
Удачные дни для стрижки и посещения салона в июле 2019 года
- Хорошие дни, чтобы постричься: 1, 6‒9, 12‒13, 15‒16, 18, 26‒28 июля.
- Подходящие дни для покраски волос: 1, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 18, 22, 27, 29 июля.
- Удачные дни для маникюра и педикюра: 1, 6, 9, 11, 14, 15, 20, 22, 28-30 июля.
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