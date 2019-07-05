Гороскоп на 5 липня 2019 року відкриє перед вами всі карти цього дня. Як найкраще провести цю п’ятницю Стрільцям і що на роботі у Риб – читайте в гороскопі на сьогодні від екстрасенсів СТБ.

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Овен

Овни, сьогодні відкриються очі на речі, які ви не помічали раніше. Ви отримаєте відповіді на всі свої питання і зрозумієте нарешті, до чого був весь цей досвід і ці випробування. Прислухайтеся до себе.

Телець

Тельці, в цей день судові рішення не виправдають ваші очікування і будуть не на вашу користь. Вам краще зайнятися чимось новим, якимось дослідженням, експериментом або просто новим напрямом в роботі.

Близнюки

Близнюки, сьогодні вам потрібно не боятися і укласти ту саму угоду століття, яка змінить ваше майбутнє. Щоб все пройшло добре, вам потрібно поміняти своє ставлення до грошей. Тоді у вас почнеться фінансово успішний період.

Рак

Раки, у вас непередбачені фінансові витрати і можуть навіть бути аварійні ситуації. Вам необхідно повернути всі борги, тим паче якщо скоро у вас день народження. Почніть все з чистого аркуша.

Лев

Леви, чекайте, що в бізнесі знову буде підйом і розвиток. Ви втратили страх і не боїтеся набирати висоту. Мабуть, вам навіть море по коліна!

Діва

Діви, у вас сьогодні непростий день. Вас може обдурити близька людина або ви дізнаєтеся правду від рідних, від якої не будете в захваті. Крім цього, сьогодні і ваш обман може розкритися, тому позбудьтеся компромату, через який можуть прочитати вашу переписку.

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Терези

Терези, у вас із колегами досі приємні стосунки і хороша робоча обстановка. Сьогодні навіть можуть з’являться нові люди в колективі, з якими ви також знайдете спільну мову. Ви всюди своя людина!

Скорпіон

Скорпіони, якщо ви почнете активно займатися своїм просуванням, то про вас може дізнатися весь світ. Запустіть сьогодні рекламу і популярність ваша або вашого бренду зросте в кілька разів. Тому не дивуйтеся, якщо вас впізнають в мережі або на вулиці.

Стрілець

Стрільці, сьогодні корисно буде зайнятися питаннями страхування, поверненням боргів або питаннями спадщини. Вирішіть проблему з банком, якщо така є, щоб вона не турбувала вас надалі.

Козеріг

Козероги, поверніть усі борги, якщо такі є, тому що зовсім скоро банк може погіршити умови угоди. Кредит в цей період також краще не брати, відповідальність за чуже майно теж, можете його зіпсувати і доведеться платити.

Водолій

Водолії, в цей період у вас може швидко початися роман і так само швидко закінчитися. Ви не будете проявляти довіру, якщо дізнаєтеся про людину неприємну правду. І швидше за все, далі буде тільки гірше.

Риби

Риби, на роботі, як завжди, отримаєте порожні обіцянки про додаткові бонуси і зручності, ось тільки вони не стають реальністю. Можуть навіть звільнити когось із ваших колег і вам доведеться працювати за двох. У такій обстановці ви і самі готові звільнитися, але чи варто?

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