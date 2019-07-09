Гороскоп на 10 липня 2019 року приготував для вас цікаві події. Як найкраще провести цей день Стрільцям і Водоліям – читайте в гороскопі на сьогодні від екстрасенсів СТБ.

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Овен

Овнам сьогодні і взагалі цього тижня не варто брати участь в концертах, заходах або вечірках. У вас бажання, швидше, зникнути, ніж показати себе публічно. Також врахуйте, що ваш продукт або проєкт ще не готовий для реклами і загального огляду.

Телець

Тельці, сьогодні варто повернути всі борги, зайнятися страховками і питаннями спадщини, якщо такі є. Знайдіть сьогодні для себе цікаві курси або книгу, яка переверне ваше мислення.

Близнюки

Близнюки, сьогодні будьте обережні в дорозі та обов’язково пристібайте ремінь. Можуть виникати небезпечні ситуації або може зламатися машина. Якщо це так, то відремонтуйте її, не затягуйте з цим. І займіться продовженням страховки.

Рак

Раки, якщо у вас скоро день народження, то не скупіться на нього. Зірки радять спланувати все так, щоб цей важливий день зустріти в іншому місті і влаштувати там гучну вечірку. Повірте, ви це ніколи не забудете.

Лев

Леви, сьогодні ви можете помітити, що у вас починається застуда через кондиціонери навколо вас. Якщо це так, то сходіть до лікаря або просто залиштеся вдома, щоб не погіршити ситуацію.

Діва

Діви, у вашому особистому житті помітний розвиток. А якщо ви самотні, то можете саме в цей період зустріти кохання. А якщо у вас є пара, то створіть романтичну обстановку, діліться почуттями, скажіть те, про що давно мовчите.

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Терези

Терези, будьте вірні своїм поглядам і принципам. Відстоюйте сьогодні свою точку зору до останнього, все повинно бути так, як ви хочете, або ніяк взагалі!

Скорпіон

Скорпіони, на цьому тижні навколо вас часто будуть діти. Сьогодні хтось із родичів може попросити вас допомогти вирішити проблему з дитиною. А на роботі можете спробувати себе в ролі викладача або педагога для підлеглих.

Стрілець

Стрільці, у вас, як і раніше, сприятливий час для продажу машини або нерухомості. Також можете сьогодні проводити будь-які інші угоди, вони пройдуть успішно, можете навіть не переживати.

Козеріг

Козероги, найпозитивніші події відбудуться у вас в особистому житті. Звичайно, сварки будуть, але тільки через дрібниці. Після цього ви легко помиритеся і буде серйозна розмова на приємну тему.

Водолій

Водолії, сьогодні будьте уважні у співпраці з партнерами. Можете дізнатися про підводні камені угоди, тому домовитися не вдасться. Взагалі не варто сьогодні давати обіцянок і щось підписувати. Краще перенесіть це питання.

Риби

Риби, продовжуйте тренуватися у спортзалі і сходіть на шопінг, тим паче зараз всюди великі знижки. Також варто зайнятися лікуванням шкіри і зубів, все пройде успішно. Ви буквально щодня стаєте кращою версією себе!

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