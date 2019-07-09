Гороскоп на 10 июля 2019 года приготовил для вас интересные события. Как лучше всего провести этот день Стрельцам и Водолеям – читайте в гороскопе на сегодня от экстрасенсов СТБ.

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Овен

Овнам сегодня и вообще на этой неделе не стоит принимать участие в концертах, мероприятиях или вечеринках. У вас желание, скорее, пропасть, чем показать себя публично. Также учтите, что ваш продукт или проект ещё не готов для рекламы и всеобщего обозрения.

Телец

Тельцы, сегодня стоит вернуть все долги, заняться страховками и вопросами наследства, если такие есть. Найдите сегодня для себя интересные курсы или книгу, которая перевернет ваше мышление.

Близнецы

Близнецы, сегодня будьте аккуратны в дороге и обязательно пристегивайте ремень. Могут возникать опасные ситуации или может сломаться машина. Если это так, то отремонтируйте ее, не затягивайте с этим. И займитесь продлением страховки.

Рак

Раки, если у вас скоро день рождения, то не скупитесь на него. Звезды советуют спланировать все так, чтобы этот важный день встретить в другом городе и устроить там шумную вечеринку. Поверьте, вы это никогда не забудете.

Лев

Львы, сегодня вы можете заметить, что начали заболевать из-за окружающих вас кондиционеров. Если это так, то сходите к врачу или просто останьтесь дома, чтобы не ухудшить ситуацию.

Дева

Девы, в вашей личной жизни заметно развитие. А если вы одиноки, то можете именно в этот период встретить любовь. А если у вас есть пара, то создайте романтическую обстановку, делитесь чувствами, скажите то, о чем давно молчите.

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Весы

Весы, будьте верны своим взглядам и принципам. Отстаивайте сегодня свою точку зрения до последнего, все должно быть так, как вы хотите, либо никак вообще!

Скорпион

Скорпионы, на этой неделе вокруг вас часто будут дети. Сегодня кто-то из родственников может попросить вас помочь решить проблему с ребёнком. А на работе можете попробовать себя в роли преподавателя или педагога для подчиненных.

Стрелец

Стрельцы, у вас по-прежнему благоприятное время для продажи машины или недвижимости. Также можете сегодня проводить любые другие сделки, они пройдут успешно, можете даже не переживать.

Козерог

Козероги, самые положительные события произойдут у вас в личной жизни. Конечно, ссоры будут, но только из-за мелочей. После этого вы легко помиритесь и случится серьезный разговор на приятную тему.

Водолей

Водолеи, сегодня будьте внимательны в сотрудничестве с партнерами. Можете узнать о подводных камнях сделки, поэтому договориться не получится. Вообще не стоит сегодня давать обещаний и что-то подписывать. Лучше перенесите этот вопрос.

Рыбы

Рыбы, продолжайте тренироваться в спортзале и сходите на шопинг, тем более сейчас везде большие скидки. Также стоит заняться лечением кожи и зубов, все пройдет успешно. Вы буквально каждый день становитесь лучшей версией себя!

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