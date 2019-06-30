Гороскоп на тиждень з 1 по 7 липня 2019 року розповість, що прогнозують зірки на поточний тиждень. Чого очікувати від прийдешніх семи днів, а чого краще уникати? Детальніше читайте в гороскопі на тиждень з 1 по 7 липня 2019 року від експертів проєкту «Слідство ведуть екстрасенси».

Гороскоп на тиждень – Овни

Ці сім днів Овни будуть поспішати встигнути все, але навряд чи це їм вдасться. Краще не обіцяйте того, чого не зможете виконати. Зараз вам критично потрібна відпустка, щоб розставити все на свої місця. Влаштуйте поїздку туди, куди давно вже хотіли. Намагайтеся не сильно смітити грошима.

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Гороскоп на тиждень – Тельці

Для Тельців цей тиждень стане просто ідеальним. Ви нарешті зможете розплатитися з боргами і вирішити всі свої проблеми. Тельці, як на батарейках, будуть вирішувати не тільки свої справи, що накопичилися, а й допоможуть друзям. Головне – уважніше дивіться навколо, заздрісники поруч.

Гороскоп на тиждень – Близнюки

Вам варто по-новому поглянути на свою роботу. Можливо, ви вже переросли свою посаду і варто подумати про зміни у житті. Не варто довго залишатися на одному місці, інакше так і залишитеся після тривалого очікування без змін багато років. Зірки радять шукати нові враження.

Гороскоп на тиждень – Раки

Якщо вам пропонують вирушити на відпочинок, негайно робіть це. Ви зустрінете свою долю або ж отримаєте нові приємні знайомства, вірних друзів. У будь-якому випадку це буде незабутня подорож. Робота нікуди не дінеться, вона буде покірно чекати на ваше прибуття.

Гороскоп на тиждень – Леви

На початку тижня настрій Левам може зіпсувати перелік дурних пліток від колег. Вони виникнуть на рівному місці і будуть отруювати їм життя. Це випробування дане вам згори. Левам необхідно навчитися простіше сприймати такі моменти. Всім хорошим не будеш, та й поганих людей від ваших хвилювань менше не стане.

Гороскоп на тиждень – Діви

Не ризикуйте, це буде не виправдано. Навіть що стосується кулінарії, краще заспокойте свій інтерес і харчуйтеся стандартно. У першій половині тижня потрібно затіяти прибирання, адже очікуються раптові гості. Діви проведуть тиждень ідеально, якщо будуть прислухатися до порад зірок.

Гороскоп на тиждень – Терези

Не відмовляйтеся від нової пропозиції по роботі. Тільки так ви у майбутньому отримаєте гарний прибуток, який зможете дуже вигідно інвестувати. Не варто забувати про всілякі ризики, врахуйте все. Щодо стану здоров’я, Терезам необхідно менше ходити на сонці, щоб не отримати сонячний удар.

Гороскоп на тиждень – Скорпіони

Ці сім днів Скорпіонам важливо провести активно. Якщо будете сидіти вдома, тільки накопичите сумні думки. Навіщо вам це потрібно? Негатив у голові поки ні до чого хорошого не приводив. Щодо особистого життя, до вас завітають позитивні зміни.

Гороскоп на тиждень – Стрільці

Ви занадто багато думаєте про пусте. Направте всі свої думки на важливі речі. Якщо в середині тижня один друг буде просити про допомогу, то не відмовляйте, він зробить те ж саме зовсім скоро. Наприкінці тижня ви отримаєте цікаву пропозицію, обміркуйте її добре.

Гороскоп на тиждень – Козероги

Не дозволяйте собі слабкості. Зараз важливо зробити всі справи, щоб потім спокійно відпочивати. Ваше здоров’я зараз не у найкращому стані. Потрібно пропити курс вітамінів, щоб бадьорість повернулася. Намагайтеся більше на зловживати шкідливою їжею і алкоголем.

Гороскоп на тиждень – Водолії

Водоліям зірки радять ці сім днів не ігнорувати інтуїцію. Саме вона приведе вас до успіху і покаже правильний шлях. На початку тижня можливий конфлікт з одним із членів сім’ї. Намагайтеся не рубати з плеча, адже ви любите цю людину. Іноді краще промовчати і вислухати.

Гороскоп на тиждень – Риби

Перепади настрою Риб виводять оточуючих з себе. Досить бути настільки емоційними, подумайте про тих, хто вас оточує. У середині тижня на Риб може напасти жахлива апатія. Опануйте себе, тільки тоді все стане чудово.

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